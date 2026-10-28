

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - "I macro trend del futuro che influenzeranno tutto il sistema economico e quindi anche il settore del leasing saranno quelli relativi all'intelligenza artificiale e al capitale umano". Ad affermarlo Paolo Guzzetti, presidente di Assilea, a margine di Lease 2026, il Salone del Leasing che apre oggi la sua nona edizione a Milano.

Il settore auto si conferma il principale segmento del mercato del leasing, con il 62,1%, ma, ha evidenziato Guzzetti, "dal dibattito del Lease 2026 sono emersi come temi principali quelli relativi all'housing sociale e alla transizione energetica". Il settore immobiliare infatti registra una crescita del 21,9%, con picchi significativi del 51,9% per quanto riguarda alberghi e centri ricreativi e del 45% per gli immobili ad uso ufficio.

"I primi dati del 2026 confermano che il leasing costituisce uno strumento formidabile di sviluppo al servizio del sistema economico del Paese ma anche del sistema sociale e produttivo", ha concluso il presidente.

