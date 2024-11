(Adnkronos) - Bari, 18 novembre 2024 - “Le signore delle orecchiette di Arco Basso”, da anni meta obbligata di migliaia di turisti che arrivano a Bari, decidono di comune accordo, di seguire la via della legalità. La decisione nasce dall’iniziativa di Raffaele Diomede, cultore della legalità tra i più conosciuti in Puglia, supportato dal medico legale Pasquale Bacco.

A gestire le attività formative per le signore sarà la Meleam S.p.A. con cui Diomede ha definito un accordo di aiuto a titolo gratuito. Le attività riguarderanno l’adeguamento dei locali e la formazione delle stesse signore che così facendo daranno dignità anche legale, sia al prodotto artigianale sia a quello industriale venduto.

“La priorità di questa iniziativa è la promozione della sicurezza alimentare e della conformità alla legge senza penalizzare i produttori di via Arco Basso” - afferma il dott. Raffaele Diomede - “È il momento di chiudere questa disputa e di unire tradizione e legalità, affinché la nostra eccellenza culinaria possa essere apprezzata in sicurezza e nel rispetto delle regole”.

Nunzia Caputo, riferimento per la tradizione delle orecchiette a mano, si fa portavoce dell’importante decisione, dichiarando: "La nostra arte affonda le radici nelle tradizioni di famiglia, ma oggi è altrettanto importante guardare al futuro e rispettare le norme che garantiscono la sicurezza alimentare. Gli adempimenti che sosterremo ci permetteranno di apprendere nuove competenze per unire tradizione e professionalità".

“La politica e le istituzioni si sono fatte vanto nel mondo di questa tradizione barese, portando in questa strada anche Capi di Stato” - dichiara il medico legale Pasquale Bacco “Ora è giusto che diano gli strumenti ed i tempi a queste attività per regolarizzarsi nel migliore dei modi”.

