

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Nasce dall'incontro tra l'esperienza di Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D'Autore, e la visione giornalistica di Myrta Merlino, 'Pantelleria– Mediterraneo D'Autore', il nuovo progetto culturale che inaugura la stagione 2026 delle rassegne D'Autore. Ideata e promossa da Vis Factor e realizzata in collaborazione con My Communication con il patrocinio dei ministero della Cultura e del Turismo, dell'Assemblea regionale Siciliana e del Parco nazionale Isola di Pantelleria e con il sostegno del Comune di Pantelleria, la manifestazione porta per la prima volta la firma editoriale congiunta di Myrta Merlino e Valentina Fontana, con l'obiettivo di trasformare Pantelleria in un laboratorio permanente di confronto sulle grandi sfide del Mediterraneo e sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.

Dal 3 al 5 luglio, nella suggestiva cornice del Distaccamento aeroportuale di Pantelleria, l'isola ospiterà tre giornate di incontri, dialoghi e approfondimenti con protagonisti delle istituzioni, della politica, dell'informazione, della cultura e dell'impresa, chiamati a confrontarsi sulle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali che attraversano il Mediterraneo.

La stagione 2026 delle rassegne D'Autore avrà nella (dis)informazione il proprio filo conduttore: non soltanto il fenomeno delle fake news, ma il modo in cui informazione, propaganda, narrazioni e nuovi strumenti digitali influenzano la percezione delle crisi, dei conflitti e dei nuovi equilibri globali. Pantelleria rappresenta la prima tappa di questo percorso, dedicata al Mediterraneo come spazio strategico per l'Italia e per l'Europa.



La scelta di Pantelleria non è casuale. Nel cuore del Mediterraneo, l'isola rappresenta oggi molto più di una destinazione turistica: è un osservatorio privilegiato da cui leggere i nuovi equilibri geopolitici, le sfide della sicurezza, le rotte energetiche, i flussi economici e migratori e il ruolo che questo mare torna ad assumere per l'Italia e per l'Europa.

Ad aprire la manifestazione sarà nella serata di venerdì 3 luglio il presidente del Senato Ignazio La Russa, protagonista dell'intervista inaugurale condotta da Myrta Merlino e Davide Desario, direttore dell'Adnkronos. Nel corso delle tre giornate si alterneranno alcuni dei principali protagonisti della vita istituzionale, politica e culturale italiana, oltre alle firme più autorevoli del giornalismo, Matteo Piantedosi, Carlo Calenda, Francesco Boccia, Luigi Di Maio, Lucio Caracciolo, Cecilia Sala, Antonio Caprarica, Giovanni Pitruzzella, Alessandra Ghisleri, Tommaso Cerno, Massimo Giannini, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Nunzia De Girolamo, Michelangelo Pistoletto, Lapo Pistelli, Gianluca Ansalone, Gaetano Galvagno, Italo Cucci, Achille Scudieri, Simonetta Giordani, Claudio Corbino, Valentino Catricalà, Antonio Martini e Antonio Rallo.

"Pantelleria è un luogo simbolico straordinario, un'isola di confine in un momento storico in cui i confini possono e devono trasformarsi in ponti, e i limiti in opportunità. È un territorio selvaggio e allo stesso tempo ricchissimo di storie, di culture e di civiltà che hanno saputo fare della contaminazione un valore", sottolinea Myrta Merlino. "Con Mediterraneo D'Autore -aggiunge- vogliamo raccontare un Mediterraneo diverso: non soltanto teatro di crisi e conflitti, ma spazio di dialogo, di sviluppo e di nuove opportunità per l'Italia e per l'Europa. In un tempo in cui la (dis)informazione incide profondamente sul modo in cui percepiamo il mondo, abbiamo bisogno di luoghi in cui politica, istituzioni, impresa, cultura e informazione possano tornare a confrontarsi in maniera aperta e responsabile".



Una visione condivisa da Valentina Fontana, ideatrice del format e amministratore unico di Vis Factor: "Pantelleria rappresenta il luogo ideale per inaugurare una nuova stagione delle rassegne D'Autore. Il Mediterraneo è tornato al centro delle grandi dinamiche internazionali e da qui vogliamo raccontarne le opportunità e le sfide, mettendo in relazione politica, istituzioni, imprese, cultura e informazione. Con Myrta Merlino abbiamo immaginato un progetto editoriale che nasce dalla convinzione che il dialogo tra competenze diverse sia oggi uno degli strumenti più efficaci per comprendere la complessità del presente e valorizzare territori straordinari come Pantelleria".

"Siamo orgogliosi di ospitare una manifestazione che porterà sull'isola autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo politico, dell'informazione e della cultura", afferma, il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D'Ancona. "Pantelleria non sarà soltanto la sede della rassegna, ma il punto da cui osservare e interpretare il Mediterraneo contemporaneo. La sua storia, la sua posizione geografica e la sua identità la rendono un naturale luogo d'incontro tra culture, popoli e visioni diverse", aggiunge.

Dopo Pantelleria, il calendario 2026 proseguirà con Ponza D'Autore, Liguria D'Autore e Veneto D'Autore, sviluppando in ciascuna tappa, da prospettive differenti, il tema della (dis)informazione come chiave di lettura delle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali del nostro tempo. Partner istituzionali dell'iniziativa di Pantelleria sono Aeronautica militare e Fondazione Scudieri e l'iniziativa è sostenuta da Eni, Poste italiane, Unipol, Associazione diplomatici e Change the World, I AM Unico e Associazione Civita, con Donnafugata e Abraxas Tenute Scudieri come Wine Partner. Media partner della manifestazione sono Adnkronos, Sky Tg24, Esperia, InsideOver e Urban Vision Entertainment.

