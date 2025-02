Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "La settimana corta arriva in aula domani. Il Governo non batte ancora un colpo. Una cosa sia chiara: non accetteremo l’ennesimo rinvio della legge avanzata da Pd M5S e Avs. Siamo pagati per votare le norme, non per metterle su un binario morto come è stato con il salario minimo". Lo scrive Arturo Scotto del Pd sui social.