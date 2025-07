Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Fanno un emendamento a un decreto che non c’entra nulla per estendere da 36 a 48 mesi i contratti a termine nelle agenzie di lavoro interinale. Vogliono trasformare la precarietà in eternità. Questa è la destra che ci governa". Lo scrive sui social Arturo Scotto del Pd.