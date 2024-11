Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Dal governo è partito un attacco teso a far saltare il sistema di relazioni industriali per come lo conosciamo, con colpi costanti alla rappresentanza, con la normalizzazione dei contratti pirata. Alziamo i riflettori, è un intervento complessivo, una strategia per indebolire il lavoro e rendere più fragili e ricattabili i lavoratori". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.