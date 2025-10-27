

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La misura Zes per il Sud è quella che più di altre produce risultati concreti. Con uno stanziamento di risorse pubbliche di 5,4 miliardi, in soli tre anni l’impatto economico complessivo è stato pari a 30 miliardi circa, per quasi 40 mila nuovi posti di lavoro, con effetti significativi anche sul Pil nazionale. Contiamo di riconfermare e migliorare questi risultati anche nei prossimi anni, rafforzando il ruolo del Mezzogiorno come motore di crescita e competitività per l’intera Nazione". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, intervenendo a Sky Tg24 Economia.

"La costituzione del dipartimento per il Sud dà dignità istituzionale alle politiche per il Mezzogiorno, assicura l’attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione degli interventi e riconduce la struttura di missione Zes in un quadro più omogeneo dal punto di vista amministrativo", conclude.

