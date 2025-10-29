

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Nel terzo trimestre 2025, la crescita tendenziale delle retribuzioni ha rallentato rispetto al trimestre precedente, pur mantenendosi al di sopra dell'inflazione. Questo ha affermato nella giornata di oggi l’Istat e Schlein farebbe bene ad andare oltre i titoli per evitare pessime figure. La fretta, la mancanza di tempo per approfondire e la becera propaganda non dovrebbero portare ad affermare il falso, come si ostina a fare la segretaria del Pd. Perché come spiegato bene, in maniera semplice, chiara e comprensibile dall’Istituto di statistica, l'indice delle retribuzioni orarie a settembre di quest’anno è aumentato del 2,6% rispetto a 12 mesi fa". Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze Giorgio Salvitti.

"Grazie ai rinnovi contrattuali firmati dal Governo Meloni le retribuzioni hanno registrato un aumento medio di 3 punti percentuali nel biennio 2023-2024. E solo nel primo trimestre di quest’anno l’incremento è del 3,5%. Schlein, piuttosto che blaterare di salario minimo, farebbe bene a parlare con Landini affinché lo convinca a sedersi ai tavoli sindacali per procedere con i nuovi contratti. Farebbe ancor meglio a leggere l’analisi della Bce, che ha sottolineato come il Governo con le sue politiche ha restituito agli italiani più di quanto sottratto dal fiscal drag. Noi non ci stancheremo mai di correggerla, anche se rischiamo di perdere tempo", conclude.

