

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "I dati diffusi oggi dall’Istat confermano un’inversione di tendenza significativa: con il Governo Meloni i salari crescono più dell’inflazione e il potere d’acquisto degli italiani torna a rafforzarsi". Così in una nota Walter Rizzetto di Fdl, presidente della commissione Lavoro della Camera.

"Dopo anni di stagnazione, il lavoro viene finalmente valorizzato e retribuito in modo più equo, con aumenti del 3,1% nel 2024 e del 3,3% nel 2025. È un segnale concreto di fiducia: le famiglie recuperano potere d’acquisto e l’economia cresce perché investe sulle persone e sulla qualità dell’occupazione. Proseguiremo su questa strada per rafforzare i risultati e rendere il lavoro sempre più sicuro, stabile e ben retribuito", conclude.

