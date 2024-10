Roma, 23 ott (Adnkronos) - "Dopo mesi di audizioni in commissione, Fratelli d’Italia decide di cassare integralmente la nostra proposta di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Ci sono migliaia e migliaia di lavoratori che aspettano una risposta per conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro e per scommettere su una qualità del lavoro diversa dopo anni di precarietà. Noi proveremo a bloccarli con tutti gli strumenti che sono nelle mani dei parlamentari". Lo dice Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera dove i deputati di Pd, Avs e M5s si sono tutti iscritti a parlare in occasione dell'esame della Pdl.

"La destra non può fare sempre lo stesso gioco: ogni volta che c'è una proposta delle opposizioni, loro la cancellano. Non è così che si ripristina una dialettica normale in Parlamento", ha spiegato Scotto.