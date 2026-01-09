

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Guardo sempre con prudenza ai giudizi delle agenzie di rating, anche se oggi raccontano di una percezione dello Stato e della solidità dell'economia italiana che deve farci piacere. Ma per valutare lo stato dell'economia reale il dato più significativo è quello dell'occupazione, che oggi è incoraggiante, come quello sul potere di acquisto". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.





