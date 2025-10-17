

(Adnkronos) - "L’Organizzazione internazionale del lavoro -ha ancora evidenziato il Capo dello Stato- certifica che la quota di reddito da lavoro —ovvero la quota del Pil destinata ai lavoratori— è scesa a livello mondiale in misura significativa dal 2014 al 2024. È un tema che la Banca centrale europea segnala anche per l’Italia: alla robusta crescita dell’economia che ha fatto seguito al Covid, non è corrisposta la difesa e l’incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti".

