Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "In ogni Paese, il capitale sociale si nutre in maniera prevalente del capitale umano che lo abita, delle persone. Le imprese sono le prime a sapere quanto le capacità creative, la laboriosità del capitale umano, siano preziose, perchè da questo dipende la competitività loro e del sistema Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.

"Rispettare, far crescere le persone, è garanzia di progresso. Formazione e lavoro -anche per ciò che concerne la sicurezza- vanno di pari passo", ha aggiunto il Capo dello Stato.