

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Mentre Giorgia Meloni nega che i salari degli italiani stiano precipitando, i dati ufficiali raccontano tutt’altra storia. La perdita del potere d’acquisto è la grande emergenza del nostro tempo: famiglie sempre più in difficoltà, stipendi fermi e prezzi alle stelle. Ed è la stessa Istat a certificare che, con il governo Meloni, il potere d’acquisto degli italiani è crollato di circa il 9%. Un dato impressionante, che equivale in termini concreti a uno stipendio in meno all’anno per ogni lavoratore e lavoratrice". Così la deputata democratica Maria Cecilia Guerra componente della commissione Bilancio della Camera.

"Negare l’evidenza non aiuta chi ogni giorno deve fare i conti con bollette, mutui e carrelli della spesa sempre più pesanti. Servono misure vere per tutelare il lavoro e i salari, non propaganda. Per questo, il nostro pacchetto di interventi nella Legge di Bilancio conterrà misure concrete per dare risposte a questa emergenza, su cui sfidiamo il governo ad agire con coraggio e responsabilità", conclude.

