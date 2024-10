Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Mentre siamo al lavoro in Commissione e lamentiamo l’assenza del Governo leggiamo che la Ministra Calderone trova il tempo di attaccare l’opposizione. Ma è questo il modo di governare?”. Così la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo.

Conclude la deputata Dem: “Proprio mentre parliamo di una sperimentazione che punta a ridurre orario, aumentare salari e produttività del lavoro, cioè tutto quello che serve al nostro paese, né la ministra né il suo vice Duringon trovano il tempo, o forse le ragioni, per venire a contrastare le nostre proposte in Parlamento. Però hanno sia tempo che prosopopea di mandare comunicati stampa per dileggiare le nostre proposte”.