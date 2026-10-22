Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il problema non è scegliere tra giovani e senior ma farli lavorare insieme" . Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento durante il convegno dei ceo di Elis. "Il governo è e resterà attento alle proposte" del consorzio.
Lavoro, Giorgetti: "Senior e giovani lavorino insieme, governo attento"
22 ottobre, 2026 • 12:33
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il problema non è scegliere tra giovani e senior ma farli lavorare insieme" . Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento durante il convegno dei ceo di Elis. "Il governo è e resterà attento alle proposte" del consorzio.