

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Presentati oggi in Senato due disegni di legge a prima firma della senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan in materia di rappresentanza sindacale, trasparenza dei contratti collettivi e contrasto al dumping contrattuale.

Nel corso della presentazione, Furlan ha sottolineato come la diffusione dei cosiddetti contratti pirata "rappresenti una delle principali cause dei bassi salari e della precarizzazione del lavoro, con effetti particolarmente gravi nei confronti dei giovani e nei settori del terziario-. I contratti pirata – ha affermato – danneggiano i lavoratori, indeboliscono la contrattazione collettiva e alterano la concorrenza tra le imprese corrette. È un fenomeno che va fermato con regole chiare e condivise”.

I due disegni di legge mirano a rafforzare la rappresentanza sindacale e datoriale attraverso il recepimento degli accordi tra le parti sociali, nel pieno rispetto della loro autonomia, e a garantire maggiore trasparenza sui contratti collettivi applicati e interoperabilità delle banche dati.

