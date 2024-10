Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Sono due anni che questo governo si è insediato, e in due anni i ministri della destra avrebbero dovuto imparare qualcosa, vedo però che non è così: a partire dalle parole sprezzanti della titolare del ministero del lavoro, parole sprezzanti contro il ruolo delle opposizioni e il loro impegno parlamentare. Consiglierei la presidente del consiglio Meloni a spiegare alla ministra Calderone il ruolo e la funzione che occupa, e che è necessario rispettare il Parlamento". Così Nicola Fratoianni di Avs primo firmatario insieme a Giuseppe Conte, Angelo Bonelli ed Elly Schlein della proposta di legge per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

"Così la prossima volta - prosegue il leader di SI - invece di accusare le opposizioni con parole provocatorie a mezzo stampa la ministra del lavoro potrà confrontarsi con noi e nel merito nelle sedi opportune . E se non lo capisce puo’ sempre fare un favore al Paese facendo un passo indietro dal ruolo che ricopre".