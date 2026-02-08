

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Chiedo io a te, Presidente Meloni: niente da dire sui dati riportati oggi sul Sole 24 Ore? Scoppiano le ore di cassa integrazione straordinaria, campanello di allarme di una crisi che può diventare irreversibile. I lavoratori perdono in media 6mila euro di stipendio netto: Lombardia, Piemonte e Veneto guidano la classifica con milioni di ore senza lavoro per un esercito di cassintegrati". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Noi le nostre proposte le avevamo fatte: abbiamo presentato in Europa un piano di investimenti, un nuovo Recovery per l'industria, abbiamo chiesto di rinegoziare quel folle Riarmo, la firma del Governo Meloni a Bruxelles sui vincoli del Patto di stabilità che strangola l'Italia su tutto tranne che sulle spese militari. Abbiamo fatto proposte per il potere d'acquisto dei cassintegrati, per il caro-energia delle aziende, per mettere i soldi in un piano di rilancio prendendoli da chi fa profitti mostruosi e non redistribuisce quella ricchezza: giganti del web, banche, industria militare".

"Abbiamo ricevuto indifferenza. In tanti, in totale solitudine, pagano gli effetti di 32 mesi di crollo della produzione industriale mentre il Governo dice: sul lavoro va tutto bene, è tutto un record. Qui rischiamo un deserto industriale. Vogliamo sentire la tua voce su questo, Presidente. Bisogna agire subito".

