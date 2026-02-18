

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Mentre il Governo è totalmente concentrato su una riforma che indebolisce la giustizia e mette i politici al riparo dalle inchieste, l’Italia deve fare i conti con una ferita gravissima: troppi giovani lavorano con stipendi bassi, non trovano qui le condizioni per realizzarsi e aggravano l'emorragia di talenti che vanno all'estero". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"Secondo 'Il Sole 24 Ore' in Germania, dopo aver conseguito la laurea, si entra nel mondo del lavoro con stipendi che sfiorano i 60mila euro l’anno; nel nostro Paese, invece, dopo aver fatto sacrifici per anni, i giovani neolaureati si fermano ad appena 32mila euro. Non tutti hanno la fortuna di essere 'amichetti' di Fratelli d’Italia e di venire piazzati ai vertici di qualche società o ente pubblico. Non sorprende, quindi, il fatto che i nostri ragazzi continuino a cercare fortuna all’estero. Noi in questi anni le proposte le abbiamo fatte, ricevendo solo 'no' e indifferenza da maggioranza e Governo".

"Hanno bocciato a più riprese il salario minimo, che alzerebbe lo stipendio a 4 giovani su 10; hanno tagliato Decontribuzione Sud, le agevolazioni fiscali sui mutui per la prima casa degli Under 36, il fondo affitti e il bonus fiscale per il rientro dei cervelli in Italia; si sono opposti pure quando gli abbiamo suggerito come fare per aumentare il potere d’acquisto dei tantissimi lavoratori schiacciati dal peso dell’inflazione. A Giorgia Meloni chiedo: quand’è che inizierai a occuparti dei problemi reali degli italiani?".

