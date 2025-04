Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "I salari e la sanità sono le questioni centrali di questo Paese e bene ha fatto il presidente Mattarella a ricordarlo. Ora però bisognerebbe agire in due modi: stimolando gli investimenti, perché il mercato sta crollando, e con il salario minimo, perché la gente non può non arrivare a fine mese". Così Carlo Calenda di Azione.