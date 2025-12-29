

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Parafrasando il famoso detto: c’è un giudice a Siena. E questo giudice del lavoro ha stabilito oggi che Fabio Giomi, il cassiere della Pam licenziato a metà ottobre non aver superato il ‘test del carrello’, dovrà essere immediatamente reintegrato. L’azienda è stata altresì condannata al pagamento del danno subito e alle spese processuali. Ora auspichiamo che tutti gli altri lavoratori licenziati utilizzando questa orrenda e vergognosa pratica vadano incontro allo stesso destino, e che Pam si scusi pubblicamente con loro. Giustizia è fatta”. Lo afferma la deputata del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti.

