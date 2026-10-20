

Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - "Otsuka, azienda farmaceutica giapponese con oltre 100 anni di storia, pone la ricerca e l'innovazione al centro della propria missione. Storicamente impegnata nell'ambito della salute mentale, negli ultimi anni ha ampliato il proprio focus sulle malattie rare, caratterizzate da numerosi bisogni clinici ancora insoddisfatti. Da qui la partecipazione al documentario 'Aspettando Mr Hyde', dedicato all’angioedema ereditario e alle esperienze di pazienti e medici". Lo ha detto Alessandro Lattuada, Managing Director di Otsuka Pharmaceutical Italy, in occasione della presentazione del documentario 'Aspettando Mr Hyde', alla Festa del Cinema di Roma. Realizzato da Donatella Romani e Roberto Amato, e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical, il film è un un viaggio attraverso le storie di pazienti e medici per raccontare la convivenza con una malattia rara.

"Il nostro linguaggio scientifico è preciso nel descrivere le patologie, ma non sempre riesce a renderle pienamente comprensibili. Il cinema può aiutarci a far conoscere una malattia e a comprenderne l’impatto sulla vita quotidiana", conclude Lattuada.

