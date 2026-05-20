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Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L’Italia si conferma tra i Paesi più virtuosi in Europa nel riciclo delle lattine per bevande in alluminio.

Nel 2025 il tasso di riciclo ha raggiunto il 92,8, in aumento di 5,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Un risultato, frutto della procedura dedicata di determinazione del tasso di riciclo delle lattine avviata da Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio nel 2021 e condivisa con Conai.

"Si tratta di performance che dimostrano l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale di gestione dei rifiuti - spiega Cial - basato sulla raccolta differenziata e il riciclo, in grado di conseguire risultati pari, e in alcuni casi superiori, a quelli dei Paesi europei che da diversi anni hanno adottato il sistema con deposito cauzionale". In Europa, il tasso medio di riciclo delle lattine per bevande dei sistemi basati sul deposito è attualmente intorno al 92, mentre il tasso medio complessivo, includendo sia il sistema con deposito sia quelli con raccolta differenziata, è pari al 76,3% (dato Metal Packaging Europe / European Aluminium, febbraio 2026).

Nel complesso, sono state 65mila tonnellate di imballaggi in alluminio avviate a riciclo, contribuendo a evitare oltre 460mila tonnellate di CO2 equivalenti e a risparmiare energia pari a 205mila tonnellate equivalenti di petrolio.

La raccolta 'fuori casa' è uno dei fronti più strategici per avvicinarsi al traguardo del 100% di riciclo delle lattine: concerti, festival, eventi sportivi e spazi pubblici sono contesti ad alta densità di consumo, dove intercettare la lattina prima che venga dispersa fa la differenza. È qui che entra in gioco 'Ogni Lattina Vale', il progetto attivo oggi in 21 Paesi coordinato in Italia da Cial nell’ambito del programma internazionale Every Can Counts.

Nel 2025 Ogni Lattina Vale ha dato vita a numerose iniziative sul territorio. Guardando al 2026, il progetto proseguirà con una nuova stagione di attivazioni su tutto il territorio nazionale, tra cui: Comicon Bergamo, I-Days Milano, Firenze Rocks, Jova Summer Tour 2026.

I risultati raggiunti nel riciclo delle lattine e, più in generale, degli imballaggi in alluminio si inseriscono in un quadro nazionale sempre più solido: nel 2025 il tasso complessivo di riciclo degli imballaggi in alluminio ha raggiunto il 69,5, superando già gli obiettivi europei fissati per il 2030.

