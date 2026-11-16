

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - In occasione dell’Anno Internazionale delle Donne in Agricoltura, Syngenta presenta ‘Lato finestrino’, la nuova serie podcast ideata e prodotta da Frame - Divagazioni scientifiche, associazione che dal 2016 si occupa di comunicazione e divulgazione della scienza. Il progetto dà voce alle esperienze, alle competenze e alle visioni delle donne che, dalla ricerca alle istituzioni, dall’impresa ai campi, contribuiscono ogni giorno all’evoluzione dell’agricoltura in Italia e nel mondo. Ricercatrici, imprenditrici, rappresentanti delle istituzioni e protagoniste delle filiere agroalimentari animano un racconto dedicato a un comparto in trasformazione. Attraverso il loro lavoro portano conoscenza, innovazione e capacità di impresa, contribuendo a individuare risposte alle grandi sfide del presente: dagli effetti del cambiamento climatico alla tutela delle risorse naturali, fino alla sicurezza alimentare.

A guidare il viaggio è la biotecnologa e divulgatrice scientifica di Frame Beatrice Mautino, a bordo di un immaginario treno regionale che attraversa la penisola: dal finestrino, lo sguardo sulle campagne italiane diventa il punto di partenza per sei dialoghi con altrettante voci di primo piano. Un format narrativo originale, scritto da Beatrice con i colleghi Alberto Agliotti, Emiliano Audisio, Francesca Calvo ed Enrica Favaro, che sul treno vestono i panni di controllori e passeggeri. Ne nasce un racconto che intreccia territori, scienza e percorsi personali, offrendo una prospettiva ravvicinata su donne che, con competenza e visione, contribuiscono a costruire il presente e il futuro dell’agricoltura.

Nel corso degli episodi, la genetista Vittoria Brambilla apre lo sguardo sulle prospettive dell’innovazione agronomica a partire dalle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea), mentre Paola Giovannini Pasti, imprenditrice agricola e Presidente di Confagricoltura Donna, affronta gli ostacoli ancora presenti per l’imprenditoria femminile e gli strumenti necessari per sostenerla. Camilla Corsi, responsabile globale della Ricerca e Sviluppo di Syngenta Crop Protection, racconta le nuove frontiere della ricerca applicata all’agricoltura; Marina Cvetic, la produttrice vinicola alla guida di Masciarelli Tenute Agricole che è stata nominata Cavaliere del Lavoro, illustra il lavoro che c’è dietro un bicchiere di vino; Alessandra Pesce, direttrice del Centro Crea-Politiche e Bioeconomia, propone una fotografia del settore attraverso dati e tendenze, mentre la senatrice Silvia Fregolent chiude il percorso con un focus sull’impegno del Parlamento e delle istituzioni per supportare l’agricoltura in Italia.



“L’Anno Internazionale delle Donne Agricoltrici è un’occasione preziosa per valorizzare il grande contributo femminile al comparto”, dichiara Paola Giovannini Pasti, presidente Confagricoltura Donna. “Il legame tra donne e cibo ha radici antichissime, ma oggi è importante far emergere soprattutto il nostro ruolo attivo nella trasformazione e nell’innovazione dell’agricoltura. Non a caso, secondo i dati Crea, le aziende guidate da donne investono più di quelle maschili nell’innovazione. Come Confagricoltura Donna lavoriamo ogni giorno per promuovere l’agritech, la ricerca scientifica e, in particolare, le nuove tecniche genomiche: strumenti imprescindibili per rafforzare la resilienza e la competitività delle nostre imprese. Bene iniziative come ‘Lato Finestrino’, che danno voce a questo protagonismo e contribuiscono a far comprendere quanto sia importante rafforzare la rappresentanza femminile, per contribuire alle scelte strategiche per il futuro dell’agricoltura e la sicurezza alimentare di tutti”.

“Con l’Anno Internazionale delle Donne in Agricoltura la Fao, ha voluto richiamare l’attenzione sul contributo essenziale delle donne alla trasformazione del settore. Con ‘Lato finestrino’ intendiamo raccogliere questo stimolo e dare spazio a professioniste che, ogni giorno, portano ricerca, competenze e visione in campo, nelle imprese e nelle istituzioni”, afferma Vincenzo Merante, Head of Corporate Affairs Italy & Med di Syngenta. “Per Syngenta, riconoscere il ruolo e il contributo delle donne significa mettere un accento in più alla capacità dell’agricoltura di essere innovativa. Dare voce alle loro esperienze e alle loro prospettive è un passo concreto anche per cambiare il racconto sull’agricoltura in generale e per dare ispirazione a chi a volte ha pensato che un luogo, una sfida o una professione fossero fuori dalla sua portata”

Il viaggio di ‘Lato finestrino’ parte oggi con ‘Prima fermata: Vittoria Brambilla e il riso che resiste’. La puntata è disponibile su https://www.syngenta.it/podcast-lato-finestrino e su tutte le principali piattaforme di streaming audio inclusa spotify a questo link https://open.spotify.com/show/6kXRSRW7rFA8qhBjAZZPNb. Ogni lunedì esce un nuovo episodio.

