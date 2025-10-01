

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei due militari italiani tragicamente scomparsi questa mattina a seguito della caduta di un velivolo del 70° Stormo di Latina, impegnato in una missione addestrativa nei cieli di Sabaudia. Una perdita dolorosa per l’Aeronautica militare e per l’intera comunità locale e nazionale, per i due militari impegnati con dedizione e coraggio al servizio della sicurezza della nazione". Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.

