

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso con profonda costernazione e sincera commozione del tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa. In questa amara circostanza, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

