- WMF - We Make Future approda negli USA: dal 7 al 10 gennaio 2025 la Fiera Internazionale certificata sull’innovazione AI, Tech e Digital, sarà tra i protagonisti del CES di Las Vegas, il principale evento dedicato alla tecnologia a livello globale. A cura di WMF, presente nel Padiglione Italia e parte della missione nazionale guidata da Area Science Park e Agenzia ICE, premiazioni a startup internazionali, annunci in anteprima e incontri di business con gli stakeholder presenti, al fine di promuovere l'ecosistema innovativo italiano ed europeo. La missione del WMF in USA porterà in Italia, i prossimi 4, 5 e 6 giugno a BolognaFiere, le migliori startup con applicazioni AI selezionate durante le tappe del “Road To WMF 2025”, a partire proprio da Las Vegas.

Bologna, 07/01/2025

Si scaldano i motori del primo evento 2025 del WMF - We Make Future, brand internazionale di Search On Media Group. Sarà Las Vegas, precisamente il CES(Consumer Electronic Show) ad accogliere l’innovazione portata dalla Fiera Internazionale Certificata sull’Innovazione AI, Tech e Digital che, nel 2024, ha registrato oltre 70.000 presenze da 90 Paesi e riunito in Italia più di 3.000 tra startup e open innovation stakeholder, 700 espositori e oltre 1.000 speaker da tutto il mondo.

Un inizio anno che alza l’asticella e dà ufficialmente il via ad un “Road to WMF 2025” ricco di tappe nazionali e internazionali, nuclei di opportunità di business e nuove prospettive di connessione globale.

“Aprire il calendario di appuntamenti 2025 a Las Vegas, all’interno della principale fiera tecnologica a livello internazionale è sicuramente un segnale importante che certifica ancor di più il ruolo del WMF di interlocutore globale” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di WMF - We Make Future “Essere presenti al CES dà un nuovo slancio alla diffusione dei valori e delle idee che da sempre sono le basi del WMF, oggi concreta piattaforma di costruzione del futuro. Esploriamo, conosciamo e utilizziamo l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e tutti gli strumenti derivanti per impattare positivamente sulla società globale e costruire così un futuro migliore" spiega “ in questo processo impegnativo, sfidante e lungo, le startup e le aziende svolgono un ruolo fondamentale: sono le prime che introducono nei mercati nuovi modelli di business, orientati al bene comune, e sono gli attori che da sempre coinvolgiamo e supportiamo attraverso iniziative di business, networking e formazione durante tutto l’anno. A Las Vegas, prosegue con maggiore impegno e dedizione il nostro lavoro per questi obiettivi”.

È dunque all'interno del padiglione italiano organizzato dall'ente nazionale di ricerca Area Science Park insieme ad ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che si svolgerà l’evento di WMF, innescando molteplici opportunità di business, confronto e divulgazione.

Il brand internazionale di Search On Media Group, il WMF, oggi punto di riferimento internazionale per il mondo dell’innovazione, illustrerà la propria mission e la sua attività di supporto all’innovazione globale e alla diffusione della cultura in ambito AI, Tech e Digital. Tra gli annunci principali anche alcune novità in anteprima relazionate alle AI Factory europee, la nuova tappa americana dell’International Roadshow di WMF, prevista a marzo nella città di San Francisco, e il lancio ufficiale della Call per startup “AI For Future”, competizione rivolta a startup con soluzioni AI la cui finale si terrà sul palco principale di AI Festival, evento internazionale sull’Intelligenza Artificiale organizzato da WMF in programma a Milano il 26 e il 27 febbraio, negli spazi di Università Bocconi. Le startup vincitrici approderanno poi al WMF (4-6 giugno BolognaFiere) dove potranno confrontarsi con un parterre di startup AI based selezionate in tutto il mondo e riunite in Italia per l’occasione. Ampio lo spazio inoltre dedicato a incontri di business e networking tra gli stakeholder presenti a Las Vegas, al fine di promuovere l'ecosistema innovativo italiano ed europeo.

I Premi per le startup e l’approdo in Italia, al WMF (4 - 6 giugno BolognaFiere)

Ampia e importante anche l’attenzione riservata al mondo startup: tra le 46 italiane presenti e le internazionali che pitcheranno durante la manifestazione, WMF e Search On Media Group assegneranno diversi premi, selezionando le startup con soluzioni di Artificial Intelligence maggiormente in linea con il lavoro e i valori espressi dal WMF. In particolare, saranno privilegiate quelle startup capaci di rispondere alle “12 Sfide del Futuro” individuate da WMF e che, al contempo, aderiscano ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e possano misurare l'impatto generato dal proprio progetto su uno o più dei 17 Sustainable Development Goals indicati dall’Agenda 2030 dell'Onu.

In palio per le vincitrici la possibilità di approdare in Italia, a Milano il 26 e il 27 febbraio, in occasione di AI Festival, Festival Internazionale sull’Intelligenza Artificiale, e a Bologna dal 4 al 6 giugno in occasione del WMF - Fiera Internazionale certificata sull’Innovazione AI, Tech e Digital, ma non solo: tra i premi anche l’opportunità di accedere all’evento dell’International Roadshow di WMF in programma a marzo 2025 nella città di San Francisco, un’ulteriore vetrina di prestigio per ampliare business e network.

Link Utili

WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 - 5 - 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.



Per informazioni e materiale Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294