

Roma, 6 gen. Adnkronos) - "Esprimiamo ferma condanna per il post comparso sulla pagina facebook notoriamente riconducibile, anche dal nome, ad ambienti della sinistra aquilana e contenente attacchi volgari, misogini e insulti sessisti rivolti al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". È quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

"Ancora una volta assistiamo all’utilizzo di un linguaggio vile e denigrante, del tutto incompatibile con il confronto pubblico e sprezzante dei principi di rispetto che dovrebbero sempre improntare la dialettica democratica. Siamo di fronte all’ennesima manifestazione di un clima d’odio che certa sinistra continua variamente ad alimentare. Non si tratta di dissenso politico ma di una preoccupante deriva del confronto, che mira alla delegittimazione dell’avversario mediante aggressioni personali, volgarità e sessismo. Il dibattito politico, e persino la critica più aspra, non possono mai scadere nell’odio, scambiando il merito dell’argomentazione con espressioni che richiamano solo violenza e discriminazione. Rivolgiamo al presidente del Consiglio, Meloni, la nostra solidarietà e vicinanza, ribadendo che nessuna donna e nessuna persona deve essere bersaglio di attacchi sessisti o misogini per alcun motivo, tanto meno per il ruolo che ricopre, l’attività che svolge o le idee che rappresenta".

"Chiediamo a tutte le forze politiche, senza ambiguità, di prendere le distanze da questo linguaggio e da queste pratiche. La democrazia si difende anche così: condannando l’odio sempre e riportando il confronto sui contenuti, nel rispetto della dignità degli individui e del dibattito pubblico".

