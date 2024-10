Trasforma le sottostazioni a bassa tensione in reti intelligenti e applicazioni industriali con controllo, visibilità e automazione in tempo reale di livello superiore

IRVINE, California, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), leader globale nelle soluzioni IoT di calcolo e connettività, ha lanciato SmartLV, il primo gateway cellulare IoT Edge Compute con intelligenza artificiale alimentato dal processore Qualcomm® IQ-615. Questa innovazione rivoluzionaria, progettata specificamente per le sottostazioni a bassa tensione e le applicazioni di automazione della distribuzione nelle reti intelligenti di ultima generazione, nelle utility e nei settori industriali, verrà presentata a Enlit Europe, dal 22 al 24 ottobre 2024, a Milano.

SmartLV è stato progettato per rivoluzionare la visibilità, il controllo e l'automazione in tempo reale nel settore dell'energia, fornendo agli operatori del sistema di distribuzione (DSO) la capacità di gestire e indirizzare l'energia esattamente quando e dove è necessaria. Realizzato con protocolli avanzati di cybersecurity e con capacità di intelligenza artificiale, SmartLV garantisce operazioni solide, affidabili e sicure per le applicazioni mission-critical, offrendo un controllo ineguagliabile sulle sottostazioni a bassa tensione e sulle risorse energetiche distribuite (DER).

“Il gateway SmartLV è un passo avanti nel fornire agli operatori delle utility le informazioni essenziali in tempo reale e di controllare le loro sottostazioni a bassa tensione”, ha dichiarato Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer di Lantronix. “Avvalendosi delle tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da Qualcomm Technologies, questa soluzione permette di affrontare le sfide più urgenti che la rete intelligente presenta”.

Intelligenza artificiale all'avanguardia: trasformare la gestione dell'energia

Con la crescente domanda di reti energetiche più intelligenti ed ecologiche, il gateway SmartLV consente ai DSO di anticipare e gestire le condizioni della rete in tempo reale, ottimizzando il flusso di energia e garantendo la stabilità anche durante i picchi di carico. Questa piattaforma basata sull'intelligenza artificiale non si limita al solo monitoraggio, ma consente di gestire l'energia in modo intelligente e prendere decisioni critiche in modo dinamico.

“SmartLV dimostra come combinare l'intelligenza artificiale e la connettività per affrontare le sfide cruciali nell'ambito delle reti intelligenti. Qualcomm® e Lantronix metteranno i DSO nelle condizioni di avere un maggiore controllo e una migliore comprensione della rete di distribuzione, trasformando il modo in cui l'energia viene fornita e consumata e accelerando la trasformazione della rete in Europa”, ha sottolineato Sebastiano Di Filippo, Senior Director of Business Development di Qualcomm Europe Inc.

Ecco le caratteristiche principali di SmartLV Gateway.

Innovazione frutto di una collaborazione pluriennale

Il gateway SmartLV è solo l'ultima innovazione di una rapporto che dura da 15 anni e che combina l'intelligenza artificiale e la connettività leader del settore di Qualcomm Technologies con l'esperienza di Lantronix nelle soluzioni IoT per applicazioni industriali e di rete intelligente.

Disponibilità

Il lancio del gateway SmartLV è previsto per il 2025, sebbene siano previste alcune prove già alla fine del 2024 per alcuni DSO selezionati. Per ulteriori informazioni o per prenotare una demo, visitare il padiglione 5, MR10.

Informazioni su Lantronix

Lantronix Inc. è leader mondiale nel campo delle soluzioni IoT di calcolo e connettività, destinate a settori in forte crescita come quello delle Smart City, dell'automotive e delle imprese. I prodotti e i servizi di Lantronix consentono alle aziende di affermarsi nei mercati IoT in crescita, offrendo soluzioni personalizzabili che coprono ogni livello dello Stack IoT. Le soluzioni di punta di Lantronix comprendono l'infrastruttura delle sottostazioni intelligenti, i sistemi di infotainment e la videosorveglianza, integrati da una gestione avanzata Out-of-Band (OOB) per il cloud e l'edge computing.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di Lantronix.

Dichiarazione “Safe Harbor” ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995: il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative al gateway cellulare IoT Edge Compute con intelligenza artificiale SmartLV per sviluppatori Qualcomm. Ogni dichiarazione previsionale in questo comunicato stampa si basa sulle nostre attuali aspettative ed è soggetta a una serie di rischi e incertezze sostanziali che potrebbero determinare una differenza materiale dei risultati effettivi, delle attività future e delle condizioni finanziare rispetto ai risultati storici o a quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa. I potenziali rischi e incertezze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fattori quali gli effetti di condizioni economiche regionali e mondiali negative o in peggioramento o l'instabilità del mercato relativamente alla nostra attività, compresi gli effetti sulle decisioni di acquisto da parte dei nostri clienti; la nostra capacità di mitigare qualsiasi interruzione delle nostre catene di approvvigionamento e di quelle dei nostri fornitori e venditori causata della pandemia di COVID-19 o di altre epidemie, delle guerre e delle recenti tensioni in Europa, Asia e Medio Oriente o di altri fattori; risposte future ed effetti delle crisi di salute pubblica; rischi legati alla cybersecurity; cambiamenti nelle leggi, nei regolamenti e nelle tariffe dei governi statunitensi e non; la capacità di implementare efficacemente la nostra strategia di acquisizione o di integrare le aziende acquisite; le difficoltà e i costi di tutela dei brevetti e di altri diritti di proprietà; il livello del nostro indebitamento, la nostra capacità di garantire il pagamento dei nostri debiti e le limitazioni previste dai nostri prestiti; qualsiasi altro fattore accessorio incluso nella nostra Relazione Annuale sul Modulo 10-K relativa all'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, depositata presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 9 settembre 2024, nonché in altri nostri documenti pubblici depositati presso di essa. Ulteriori fattori di rischio potranno essere indicati di volta in volta nelle nostre future pubblicazioni. Le dichiarazioni previsionali incluse nel presente comunicato stampa sono da considerarsi attuali alla data di pubblicazione dello stesso. La Società non si assume l'obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali al fine di riflettere nuovi eventi o circostanze.

