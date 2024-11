Per il 6° anno consecutivo l'Olanda guida la classifica 2024, seguita da Norvegia e Singapore.l'Italia perde 11 posizioni tornando ai livelli del 2019

ZURICH, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF), pubblica oggi l'edizione 2024 dell'Indice di Conoscenza dell'Inglese (EF EPI), il più ampio rapporto globale sulle competenze in inglese, che dal 2011 fotografa i livelli di nazioni, città e regioni.



L'Indice 2024, elaborato sui test di 2,1 milioni di adulti dai 18 anni non madrelingua inglese, in 116 Paesi, evidenzia un costante ridimensionamento della padronanza dell'inglese nel mondo, dove le competenze degli uomini restano migliori rispetto a quelle delle donne e l'inglese dei giovani professionisti rimane superiore a quello di studenti e adulti sopra i 40 anni.

"Il panorama globale della conoscenza dell'inglese continua ad evolversi" secondo Kate Bell, autrice dell'EF EPI. "Mentre quest'anno Medio Oriente e Africa migliorano, vediamo altrove un lento ma persistente declino del livello di inglese degli adulti, confermando come in molti Paesi si pensi che ormai tutti parlino inglese, a prescindere dalla realtà, portando a una minore attenzione al miglioramento della conoscenza dell'inglese sia nei sistemi educativi che nel settore privato".

Alcuni aspetti evidenziati dall'EF EPI 2024:

Il rapporto EF EPI 2024 può essere scaricato da https://www.ef-italia.it/epi.

EF Education First è stata fondata in Svezia nel 1965, con la missione di aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie alla formazione e offre in oltre 100 Paesi percorsi immersivi di arricchimento culturale attraverso corsi di lingua, viaggi studio, scambi culturali e programmi di formazione accademica.

