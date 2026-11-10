

Ginevra, 10 nov. (Adnkronos) - L’America’s Cup 2027 porta l’Italia e Napoli sotto i riflettori del mondo. Nel corso del road show internazionale organizzato dalla Farnesina, il più antico evento sportivo, che nel 2027 approderà nel capoluogo campano, ha fatto tappa a Ginevra, in Svizzera, nel Club della Société Nautique de Genève, Home Club del Team Alinghi. Tra i protagonisti dell’incontro, l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che ha presentato la visione e i sogni di un progetto fortemente voluto dal Governo italiano, già capace di registrare numeri record in occasione della regata preliminare dello scorso settembre. “L’America’s Cup 2027 è un’opportunità grandiosa di rigenerazione urbana. Il Governo ha investito 1,2 miliardi di euro nella riqualificazione di Bagnoli, che dopo decenni di attesa sta finalmente rinascendo. Lì, uno dopo l’altro, stanno arrivando i sette team in gara. E lì sorgerà una vera città dello sport con tutte le discipline protagoniste. Vogliamo che l’America’s Cup sia molto più di una competizione: un’occasione per trasformare il territorio e lasciare un’eredità concreta alla città e ai cittadini”, ha dichiarato Nepi Molineris. Presenti all'evento anche Michele Uva Executive Director per Euro 2032 Italia, e l'ambasciatore d'Italia a Berna Luca Sabbatucci.

Una nuova visione di evento sportivo che guarda ben oltre la competizione e che punta a coinvolgere Napoli in ogni sua dimensione, mettendo al centro il rapporto tra la città e il mare. In questa direzione procede il lavoro di Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento, che sta definendo gli ultimi dettagli del Masterplan 2027, ormai prossimo alla presentazione. “Abbiamo incontrato America’s Cup e il Comune di Napoli, illustrando la nostra vision per il 2027. Ci sono ancora alcune cose da perfezionare, ma siamo sulla strada giusta. Entro la fine del mese di novembre sveleremo il Masterplan. Vogliamo connettere sempre di più la città al mare, collegare il Lungomare con Bagnoli e costruire un evento capace di coinvolgere tutti, di parlare a tutta Napoli e di entrare nelle case degli italiani nel mondo, ha aggiunto l’amministratore delegato di Sport e Salute. Un ringraziamento -ha concluso Nepi- alla Farnesina e alla Console Generale d’Italia a Ginevra, Nicoletta Piccirillo, per l’opportunità e la promozione del Sistema Italia”.

