

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso con molta tristezza la notizia della morte di Marco Ghigliani. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia. Marco era un manager di assoluta qualità, competente e generoso cui mi ha legato un rapporto umano e professionale diretto e molto stretto". Così Carlo Calenda di Azione.

