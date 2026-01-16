

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo c'è una cultura nell'uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. E' un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato. Siamo una città con 20mila stranieri su quasi 100mila abitanti. Tutti lavorano, anche se vengono da mondi diversi. Ma è chiaro che l'uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Dobbiamo fare molto di più". Così il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7.

