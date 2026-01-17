Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Vorrei sapere quante altri ragazzi devono morire, quanti restare feriti prima di capire che c’è una questione legata all’utilizzo delle lame in tasca in Italia. Non possiamo pensare che siamo il Far West. Il cattivismo della destra non ha portato a niente, a niente". Lo scrive su X il senatore del Pd Filippo Sensi.
La Spezia: Sensi, 'cattivismo destra non ha portato a niente'
17 gennaio, 2026 • 13:03
Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Vorrei sapere quante altri ragazzi devono morire, quanti restare feriti prima di capire che c’è una questione legata all’utilizzo delle lame in tasca in Italia. Non possiamo pensare che siamo il Far West. Il cattivismo della destra non ha portato a niente, a niente". Lo scrive su X il senatore del Pd Filippo Sensi.