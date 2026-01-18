

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis sull’omicidio del giovane studente di La Spezia sono gravi, fuori luogo e profondamente ipocrite. Di fronte a una tragedia simile, la sinistra dimostra ancora una volta di non saper andare oltre la propaganda ideologica e di usare una morte per attaccare il Governo". Lo afferma Maria Grazia Frijia, deputata di Fratelli d’Italia.

"Liquidare come 'decretini spot' le misure sulla sicurezza -aggiunge- è un insulto alle vittime e alle loro famiglie. È esattamente questo approccio buonista e permissivo che negli anni ha prodotto insicurezza, violenza e perdita di ogni riferimento educativo, soprattutto tra i più giovani. La sindaca Salis parla di repressione, ma dimentica che per decenni la sinistra ha smantellato il principio di autorità, delegittimato le Forze dell’Ordine e giustificato l’illegalità in nome di un presunto disagio sociale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aggressioni, coltelli, violenza diffusa e una società sempre più fragile".

"Il Governo Meloni –conclude Frijia– sta facendo ciò che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di fare: affermare che la sicurezza viene prima di tutto, che la legalità non è negoziabile e che chi sbaglia deve risponderne. Prevenzione e sostegno sono importanti, ma non possono diventare un alibi per abbassare la guardia o per negare l’evidenza".

