

Roma, 12 ago. (Adnkronos) - L'AS Roma ufficializza un nuovo accordo commerciale con Orodei, società che opera da trent’anni nel settore della compravendita e gestione di metalli preziosi. L'intesa porta l'azienda a diventare Gold Partner del club giallorosso, con il marchio destinato a comparire sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra. Per suggellare l’intesa è stata presentata a Trigoria una delle maglie con il logo dell’azienda romana, e, per un buon auspicio, è stata firmata dal difensore Wesley França. La collaborazione si svilupperà attraverso la piattaforma Orodei24. Perno della partnership l'accesso, per i tifosi, al mondo dei cosiddetti beni rifugio. (VIDEO)



L'obiettivo è quello di offrire alla tifoseria strumenti per la gestione dei propri asset, con la garanzia di operatività di un Banco Metalli iscritto all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e al registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO). "Accogliamo Orodei tra i partner del club con l'obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione", ha spiegato Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma. Il dirigente ha aggiunto che l'intesa punta a "un settore consolidato come quello dei beni rifugio", offrendo "strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi". Gandler ha inoltre sottolineato l'approccio dell'azienda emerso fin dai primi incontri, richiamando l'attenzione alla qualità e la preparazione mostrata nella fase di trattativa, con la presentazione di materiali dedicati.



Il presidente di Orodei, Antonio Maesano, ha messo in evidenza il radicamento territoriale dell'azienda e il rapporto con il club. "Siamo orgogliosi di collaborare con l'AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo", ha dichiarato. Maesano ha poi indicato l'intenzione di "affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte", unendo alla passione sportiva un investimento dedicato "ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro". Nel corso della presentazione, il presidente ha anche richiamato l'andamento storico del valore dell'oro come argomento a sostegno della scelta, ricordando come il metallo abbia mantenuto nel tempo la propria affidabilità.



Un capitolo a parte riguarda il centenario del club, che cadrà nel 2027 e che l'AS Roma intende celebrare con un calendario di eventi esteso. La partnership con Orodei è pensata anche in questa prospettiva: sono previste attività dedicate ai tifosi, tra cui iniziative a breve termine legate al campionato e prodotti esclusivi collegati proprio alle celebrazioni del secolo di vita giallorosso.

