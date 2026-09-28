

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla e dalle patologie correlate, affinché nessun giovane debba rinunciare ai propri progetti di vita. È questo il cuore dell’edizione 2026 della ‘Mela di Aism’, che venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, in occasione della ‘Giornata del dono’, torna con 3 milioni di mele in oltre 5mila piazze italiane per sostenere la ricerca scientifica, i servizi e i diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica - informa una nota - l'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi più importanti dell'anno. Saranno 14 mila i volontari dell’associazione impegnati nelle piazze dove sarà possibile scegliere la tradizionale borsa rossa di Aism, contenente un sacchetto da 1,8 kg di una sola delle tre varietà: Noared (mele rosse), Golden Delicious (mele gialle) oppure Granny Smith (mele verdi), disponibile con una donazione minima di 12 euro a sacchetto.

La sclerosi multipla (sm) è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi. In Italia 150mila persone convivono con la malattia e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi: una ogni 3 ore. Colpisce prevalentemente le donne e viene diagnosticata soprattutto in giovane età: una persona su 2 riceve la diagnosi prima dei 40 anni, nel pieno della vita, mentre studia, lavora, costruisce una famiglia e progetta il proprio futuro. La sm colpisce il sistema nervoso centrale ed è una condizione cronica che accompagna la persona per tutta la vita. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Il costo sociale della malattia è di 6,7 miliardi di euro l'anno. Tra le patologie correlate rientrano anche i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) e la Mogad (malattia legata agli anticorpi anti - Mog), che condividono bisogni e percorsi assistenziali simili e interessano in Italia tra 1.500 e 2mila persone.

Anche quest'anno volto della campagna ‘La mela di Aism’ è chef Alessandro Borghese che ha realizzato una speciale ricetta con le mele che unisce equilibrio, raffinatezza ed originalità: ‘Macaron che passion!’. Sul pieghevole dell’evento sarà presente un QR dove scaricare questa dolce creazione e tutte le altre ricette a tema ideate dallo Chef che da dodici anni sostiene la campagna. Al suo fianco ci sono la madrina, scrittrice, conduttrice e attrice Antonella Ferrari e il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori contribuiranno a rendere ancora più speciale questa edizione dell’evento. Infine, sempre per chi ama mettersi ai fornelli, sarà possibile scoprire sul sito di Aism altre originali ricette, consigli e idee sfiziose firmate dai tanti amici al fianco dell’Associazione.



‘La mela di Aism’ - continua la nota - si inserisce nella più ampia campagna nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’associazione sulle reti Rai, realizzata in collaborazione con la direzione Rai per la sostenibilità – Esg, che dal 28 settembre al 4 ottobre dedicherà ampio spazio al tema della sclerosi multipla su tutte le reti. Per tutta la settimana sarà possibile sostenere la ricerca anche attraverso il numero solidale 45512, inviando un Sms o effettuando una chiamata da rete fissa. Le donazioni contribuiranno a sostenere NeuroBrite – Fism Research Center, il centro di eccellenza di Aism dedicato alla ricerca neuroriabilitativa, dove ricercatori, medici e persone con sclerosi multipla collaborano per sviluppare nuove soluzioni terapeutiche e migliorare la qualità della vita. Gli importi della donazione sono 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Fastweb + Vodafone, Windtre, Tiscali e Geny; 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile; 2 euro con Sms da cellulare Fastweb + Vodafone, Windtre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Prosegue la collaborazione tra Fondazione Mediolanum e Aism a sostegno del progetto ‘Sono molto altro’, dedicato ai bambini e ai ragazzi con sclerosi multipla e patologie correlate. In alcune piazze di ‘la mela di Aism’, le donazioni raccolte saranno destinate al progetto e Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 50mila euro donati, moltiplicando il valore della solidarietà e il sostegno alle famiglie. All'iniziativa hanno aderito anche Aeroporti 2030, insieme agli aeroporti di Roma, Treviso, Venezia, Verona e agli Aeroporti di Puglia. Per conoscere la piazza Aism più vicina o prenotare la propria ‘borsina’ di mele è possibile consultare aism.it/mela oppure contattare la sezione provinciale Aism del proprio territorio.

