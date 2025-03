Johnnie Walker presenta ufficialmente la Johnnie Walker Vault, una nuova piattaforma globale di lusso che nasce dall'arte del blending e fonde miscele su misura, collaborazioni con icone culturali ed esperienze di lusso, il tutto in un'unica visione

EDIMBURGO, Scozia, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Pioniere del prossimo capitolo degli alcolici di lusso, Johnnie Walker, il leader mondiale dello scotch whisky[1], annuncia il lancio globale della Johnnie Walker Vault, l'espressione più ambiziosa dell'arte della miscelazione del marchio fino ad oggi.

Al centro della nuova piattaforma c'è l'abilità della Master Blender di Johnnie Walker, la Dott.ssa Emma Walker, e la sua capacità di raccontare storie personali attraverso una selezione attentamente curata di whisky eccezionalmente rari, una maestria basata su un'arte tramandata attraverso i secoli e che si esprime con il lavoro in un "atelier" creativo nascosto nei sotterranei dell'edificio Johnnie Walker Princes Street, a Edimburgo. La Johnnie Walker Vault ospita stabilmente una selezione di 500 whisky provenienti dalle nostre botti rare, invecchiate e 'ghost', personalmente curata e ruotata dalla Dott.ssa Walker per presentare il meglio dei 10 milioni di botti di Scotch a sua disposizione in qualità di Master Blender.







La Johnnie Walker Vault darà vita alla sua ineguagliabile creatività e artigianalità attraverso prodotti, esperienze e collaborazioni rare.

Un'esperienza di Private Blend su misura

Grazie alla nuova esperienza di Private Blend, la Dott.ssa Walker creerà personalmente miscele uniche e su misura per pochi eletti, selezionando personalmente le espressioni più significative dallo spazio fisico della Johnnie Walker Vault, a cui si può accedere solo su invito, e trasformandole in miscele profondamente stratificate. Ogni miscela è personalizzata in base alle ispirazioni e ai palati individuali degli ospiti.

Per la prima volta, questa esperienza sarà lanciata e offerta al pubblico con pacchetti a partire da 50.000 sterline, che includono un programma di lusso profondamente radicato nella tradizione scozzese. Da una cena in un locale stellato Michelin a un soggiorno glamour presso il glorioso Gleneagles Hotel nel Perthshire, il programma è studiato su misura in base ai desideri individuali e culmina nella sessione di miscelazione personalizzata con la Dott.ssa Walker. Dopo l'esperienza, agli ospiti verrà donato il loro Private Blend in un decanter di cristallo realizzato a mano dagli artigiani della rinomata casa di lusso francese Baccarat. Il blend esclusivo sarà inoltre documentato nell'archivio della Johnnie Walker Vault, una traccia persdonale che sarà conservata insieme alle iconiche creazioni di whisky e che consentirà di effettuare commissioni future.

Collaborazioni di lusso

Più avanti nel corso dell'anno, inoltre, il primo partner creativo della Johnnie Walker Vault, una personalità visionaria nell'arte dell'haute couture, verrà invitato a creare una collezione in edizione limitata in collaborazione con la Dott.ssa Emma Walker; ulteriori dettagli saranno svelati nella primavera del 2025.

La Dott.ssa Emma Walker, Master Blender di Johnnie Walker, afferma: "La Johnnie Walker Vault è la nostra isola del tesoro. È qui che posso selezionare e condividere i nostri whisky scozzesi più rari ed eccezionali e, da questi, creare miscele esclusive che conquistano i miei ospiti e mettono in mostra l'arte della miscelazione, al cuore di Johnnie Walker. Per me è un posto molto speciale, ma è anche molto più di un semplice spazio fisico: è una piattaforma che mi consente di partire da storie profondamente personali e di tradurle in fantastiche miscele uniche nel loro genere. È un vero privilegio poter contribuire a catturare e imbottigliare queste storie meravigliose".

Julie Bramham, amministratore delegato di Diageo Luxury Group, aggiunge: "La Johnnie Walker Vault riflette il nostro impegno nei confronti dei desideri in continua evoluzione dei consumatori di prodotti di lusso e nella trasformazione dei liquori di alta gamma grazie a una maggiore personalizzazione, a esperienze uniche e a prodotti eccezionali".

La signora Bramham ha poi proseguito: "Grazie a un'esperienza artigianale pionieristica di oltre 200 anni, Johnnie Walker ha ridefinito il concetto di miscelazione del whisky di qualità per l'intenditore moderno. Miscele iconiche come Johnnie Walker Blue Label e Johnnie Walker Black Label dimostrano costantemente l'impegno del marchio nel superare i confini dello scotch whisky, e ora la Johnnie Walker Vault proseguirà in questa tradizione. È un giorno emozionante per il whisky scozzese di lusso: lanciamo ufficialmente la Johnnie Walker Vault per un pubblico globale".

Ulteriori informazioni sulla Johnnie Walker Vault, inclusa la registrazione per l'esperienza di miscelazione privata personalizzata, sono disponibili alla paginawww.johnniewalker.com/en/vault. Le iscrizioni si apriranno il 12 marzo.

