

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Med-Or Italian Foundation ha presentato stamattina presso la sede a Roma, in via Cola di Rienzo 9, il nuovo special report “La grande guerra del Mar Rosso: conflitti, stretti marittimi e nuovi corridoi strategici”. La pubblicazione si inserisce nel percorso di ricerca che Med-Or dedica da tempo al Mar Rosso e al Corno d’Africa, già oggetto nel 2024 dello special report “Il Mar Rosso e il Golfo di Aden: dinamiche, rischi principali e considerazioni chiave”. Un impegno proseguito attraverso studi, analisi ed eventi dedicati agli sviluppi politici, economici e di sicurezza della regione. La contemporanea crisi degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb ha spinto la Fondazione a tornare sul tema, aggiornando la propria analisi alla luce di uno scenario regionale profondamente mutato, con conseguenze dirette per gli equilibri del Mediterraneo allargato e per gli interessi dell’Italia e dell’Europa.

Il rapporto, realizzato da Umberto Tavolato e Chepkorir Sambu, esamina le crescenti interconnessioni tra i conflitti che interessano le due sponde del Mar Rosso e le crisi del Golfo e del Medio Oriente. Dallo Yemen al Sudan, dalla Somalia alle tensioni tra Etiopia ed Eritrea, lo studio ricostruisce i principali sviluppi regionali, dedicando particolare attenzione alla sicurezza dei due stretti e alla vulnerabilità delle rotte marittime. L’analisi approfondisce inoltre le conseguenze della crisi per alcuni settori strategici, tra cui il commercio marittimo, l’energia e le infrastrutture digitali, e le prospettive di sviluppo di nuovi corridoi economici tra Europa, Africa e Asia. Particolare rilievo viene attribuito al Mediterraneo, esposto alle conseguenze della ridefinizione delle principali rotte commerciali ed energetiche globali, e alle possibili ricadute per il sistema economico e industriale italiano.

La presentazione ha offerto un’occasione di confronto sugli scenari regionali e sulle sfide che ne derivano per l’Italia e l’Europa. L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Med-Or a promuovere la conoscenza e il dialogo sulle principali questioni internazionali, contribuendo alla comprensione delle trasformazioni geopolitiche del Mediterraneo allargato e delle loro conseguenze politiche, economiche e di sicurezza.

