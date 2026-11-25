

(Adnkronos) - Una falsa nota diplomatica che rischia di compromettere i rapporti tra due Paesi alleati. Un sito apparentemente giornalistico la cui redazione corrisponde all'indirizzo di una boutique di moda. Centinaia di profili social creati contemporaneamente per attribuire all'Ucraina la responsabilità di un attentato terroristico. Milioni di dollari trasferiti per condizionare il voto dei cittadini moldavi. E ancora: video manipolati, testimonianze inventate, documenti contraffatti, campagne che fanno leva sulla paura della guerra, sulla crisi economica, sull'identità nazionale e persino sulla fede religiosa.

Sono alcuni dei casi raccontati il 23 novembre nel Salone d'Ercole di Palazzo Farnese, a Roma, in occasione di "Danger Zone: dai media alle urne", l'iniziativa promossa dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut français Italia, in collaborazione con Adnkronos e Prima Comunicazione, nell'ambito del ciclo autunnale dei Dialoghi del Farnese dedicato al rapporto tra informazione e democrazia.

Due incontri, il primo riservato agli addetti ai lavori e il secondo aperto al pubblico, moderati da Giovanna Pancheri, giornalista e corrispondente internazionale di Sky TG24, e Giorgio Rutelli, vicedirettore Adnkronos, per affrontare una delle grandi questioni politiche e di sicurezza dei prossimi anni: come garantire che i cittadini europei possano continuare a formarsi liberamente un'opinione e scegliere i propri rappresentanti, senza che il processo democratico venga alterato da operazioni di manipolazione organizzate su scala industriale.

Il 2027, con le elezioni presidenziali francesi, le politiche italiane e quelle polacche, rappresenterà da questo punto di vista un importante banco di prova.

"La guerra dell'informazione non si combatte con armi, ma con narrazioni, immagini ed emozioni", ha spiegato in apertura l'ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes. Una forma di conflitto che attraversa i confini nazionali e il cui campo di battaglia è rappresentato dagli schermi attraverso i quali ogni giorno milioni di persone si informano, discutono e si confrontano.

La propaganda del secolo scorso ha trovato nelle nuove tecnologie strumenti di diffusione e persuasione straordinariamente efficaci: algoritmi capaci di individuare le vulnerabilità di specifici segmenti della popolazione, intelligenza artificiale generativa, produzione seriale di contenuti e reti di account in grado di simularne il successo.

Il fenomeno viene identificato a livello europeo con l'acronimo FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, ovvero manipolazione dell'informazione e ingerenze straniere. Una minaccia alla quale la Francia è particolarmente esposta. Descôtes ha ricordato i dati del rapporto annuale del Servizio europeo per l'azione esterna relativo al 2025: 107 dei 540 incidenti rilevati a livello mondiale hanno avuto come bersaglio la Francia, seconda soltanto all'Ucraina.

Parigi si è dotata già nel 2021 di Viginum, un servizio specializzato nell'individuazione delle ingerenze digitali straniere, al quale si è aggiunta una strategia di risposta pubblica attraverso i social network.

La giornata ha coinvolto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, il capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea Claudio Casini, intervenuto sullo Scudo europeo per la democrazia, Tancredi Francese, responsabile dell'Ufficio minacce ibride della Farnesina, e Teresa Coratella, vicedirettrice a Roma dell'European Council on Foreign Relations (ECFR).

Cosa accadrebbe se qualcuno fosse in grado di convincerci che un'opinione in realtà minoritaria è condivisa da milioni di persone? O che le istituzioni democratiche hanno fallito, che le elezioni sono truccate ancora prima che si aprano i seggi, che il nostro vicino di casa rappresenta una minaccia?

È il punto da cui è partito Mattia Caniglia, analista senior in intelligence e politica del Global Disinformation Index, illustrando il legame tra la crescente competizione geopolitica e la manipolazione dello spazio informativo.

Tre le grandi operazioni internazionali analizzate. La prima, Doppelgänger, di matrice russa, si basa sulla clonazione di siti di testate giornalistiche autorevoli: stessa grafica, stessi loghi, indirizzi internet apparentemente autentici, ma contenuti manipolati. L'obiettivo è appropriarsi della credibilità che altri hanno costruito in decenni di lavoro giornalistico.

La seconda, Matriochka, produce falsi servizi giornalistici, video contraffatti e dichiarazioni attribuite a personalità ed esperti. In alcuni casi cerca persino di utilizzare giornalisti e fact-checker come inconsapevoli amplificatori dei propri contenuti, sollecitandoli a verificarli e contribuendo così ad aumentarne la visibilità.

La terza, Spamouflage, riconducibile alla Cina, utilizza reti coordinate di account falsi per costruire artificialmente l'impressione di un ampio consenso attorno a determinate posizioni politiche.

Dietro queste operazioni non ci sono semplicemente utenti che diffondono notizie false. Ci sono infrastrutture, investimenti, competenze tecnologiche, strategie di lungo periodo e, spesso, apparati statali.

La disinformazione, ha osservato Caniglia, non inventa necessariamente le fratture che attraversano le nostre società: sfrutta quelle esistenti. Trasforma le difficoltà economiche in risentimento, le divergenze politiche in ostilità, la sfiducia nelle istituzioni in un rifiuto del sistema democratico.

La trasformazione dell'ecosistema informativo pone anche un problema regolamentare. Se le emittenti televisive e radiofoniche sono sottoposte da decenni a regole sulla rappresentazione delle diverse forze politiche durante le campagne elettorali, cosa accade quando una quota crescente di cittadini si informa attraverso podcast, piattaforme digitali e singoli creatori di contenuti?

Chiara Piotto, conduttrice del podcast The Essential, ha portato al centro del dibattito l'esperienza francese e le iniziative dell'Arcom, l'autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale, in vista delle presidenziali del 2027.

Il problema è individuare criteri che consentano di riconoscere gli attori digitali capaci di influenzare significativamente il dibattito politico, tenendo conto della natura dei loro contenuti, della regolarità delle pubblicazioni e dell'impatto sul pubblico.

Una questione tutt'altro che semplice. Oggi un podcast realizzato in un garage può raggiungere più persone di una testata giornalistica con una grande redazione. Un contenuto originariamente trasmesso in televisione può essere estrapolato, modificato e rilanciato sui social, acquisendo un significato completamente diverso.

La sfida consiste dunque nel garantire la correttezza del confronto democratico senza comprimere la libertà di espressione e senza attribuire a un'autorità un potere eccessivo nel decidere quali interlocutori possano essere considerati autorevoli.

Per Antonio Talia, giornalista del Sole 24 Ore, il contrasto alla disinformazione passa innanzitutto attraverso il recupero di alcuni fondamentali del mestiere: cercare testimoni diretti, verificare le circostanze, confrontare le fonti e andare sul posto.

Talia ha raccontato il lavoro svolto dalla sua redazione per verificare una vicenda avvenuta in Ucraina, attorno alla quale si erano diffuse sui canali Telegram e sui social network accuse di torture e violenze ai danni di cittadini coinvolti nella mobilitazione militare.

La storia, alimentata da contenuti non verificati, aveva fatto leva su una tensione reale della società ucraina, trasformandola in una narrazione molto più ampia. Il confronto con giornalisti stranieri presenti sul posto ha permesso di ricostruire una vicenda diversa da quella che circolava online.

Ma la smentita di un giornalista, anche quando sostenuta da testimonianze dirette, non è necessariamente sufficiente a convincere chi ha già aderito emotivamente a una determinata ricostruzione dei fatti.

Attraverso alcuni episodi storici di suggestione collettiva, Talia ha ricordato che la manipolazione delle paure precede di molto la nascita dei social network. Le tecnologie contemporanee hanno però moltiplicato la velocità e la capacità di diffusione di questi fenomeni.

La possibilità di ingegnerizzare le paure delle persone e di trasformarle in strumenti di pressione politica rappresenta uno degli aspetti più insidiosi delle campagne contemporanee.

Come si riconosce, concretamente, una campagna di disinformazione?

Matteo Pugliese, analista senior presso Debunk.org, ha illustrato il lavoro di investigazione digitale attraverso un caso che ha coinvolto un sito in lingua italiana e la diffusione della propaganda russa nel nostro Paese.

Il sito aveva attirato l'attenzione degli analisti per la rapidità con cui aveva identificato il pilota russo passato dalla parte ucraina e successivamente assassinato in Spagna. Una capacità di accesso alle informazioni sorprendente per una realtà editoriale sostanzialmente sconosciuta.

Le verifiche sulla struttura del sito avevano fatto emergere diverse anomalie, a partire dall'indirizzo della presunta redazione romana, corrispondente in realtà a quello di un negozio di moda.

Lo stesso ecosistema informativo è stato analizzato in occasione dell'attentato terroristico del marzo 2024 nei pressi di Mosca, quando numerosi account avevano rilanciato contenuti che attribuivano all'Ucraina la responsabilità dell'attacco.

Gli analisti hanno riscontrato profili creati nello stesso periodo, privi di una storia credibile di attività, con immagini fittizie e comportamenti coordinati. Alcuni producevano i contenuti, altri avevano il compito di amplificarli.

L'analisi di queste operazioni richiede competenze sempre più specialistiche, dalla conoscenza dei contesti politici e linguistici alla capacità di individuare connessioni tra siti, account e infrastrutture digitali. Un lavoro che può integrare e rafforzare quello delle redazioni giornalistiche.

Non basta individuare le operazioni ostili. Occorre anche decidere quando e come rispondere.

La Francia ha scelto di sperimentare un approccio particolarmente innovativo con French Response, l'account del ministero dell'Europa e degli Affari esteri nato nel settembre 2025 per contrastare pubblicamente le campagne di manipolazione e le narrazioni ostili nei confronti del Paese.

A raccontarne il funzionamento è stata Mélodine Allaire, vice sottodirettrice della Direzione Monitoraggio e Strategia del ministero francese.

French Response utilizza un linguaggio molto diverso da quello tradizionale della diplomazia. Meme, ironia, riferimenti alla cultura popolare, immagini e statistiche diventano strumenti attraverso cui smontare affermazioni false o fuorvianti, raggiungendo anche utenti che difficilmente seguirebbero i canali istituzionali.

L'account è intervenuto su campagne riguardanti la presenza francese in Africa, le posizioni internazionali di Parigi e le narrazioni sulla presunta decadenza economica, sociale e tecnologica dell'Europa.

L'ironia, tuttavia, è soltanto la parte più visibile di una strategia che richiede valutazioni attente. Rispondere a ogni provocazione potrebbe infatti ottenere l'effetto contrario a quello desiderato, regalando visibilità a contenuti fino a quel momento marginali.

Occorre considerare la diffusione del messaggio, il contesto geopolitico, la natura dell'attacco e le possibili conseguenze diplomatiche.

Un altro obiettivo del progetto è coinvolgere la società civile, a partire dagli studenti e dai giovani francesi. Per raggiungere un pubblico ancora più giovane, il ministero ha avviato un'iniziativa anche su TikTok.

L'ambasciatore tedesco in Italia, Thomas Bagger, ha richiamato una definizione utilizzata da alcuni studiosi del suo Paese: quella della disinformazione come "meta-crisi".

La minaccia, infatti, non riguarda semplicemente una determinata politica pubblica o una singola campagna elettorale. Investe il funzionamento stesso della democrazia, la capacità delle persone di orientarsi nella realtà e di riconoscere un terreno comune sul quale confrontarsi.

In occasione delle elezioni federali tedesche del febbraio 2025, l'istituto di ricerca CeMAS ha documentato almeno quattro campagne di influenza, con l'obiettivo di screditare esponenti democratici, sostenere forze politiche filorusse e diffondere dubbi sull'integrità del voto.

Operazioni analoghe sono state riscontrate durante le elezioni regionali del 2026, attraverso siti apparentemente giornalistici, testimonianze inventate, profili falsi e video manipolati con l'intelligenza artificiale.

Berlino ha risposto rafforzando il coordinamento tra ministeri, servizi di intelligence, autorità federali e regionali, attraverso una task force istituita nel 2024 e un centro congiunto per il contrasto alle minacce ibride creato nel giugno 2026.

Bagger ha indicato tre priorità: l'individuazione tempestiva delle campagne, la loro attribuzione pubblica agli attori responsabili e lo sviluppo delle competenze mediatiche dei cittadini, non soltanto all'interno delle scuole.

Se c'è un Paese europeo che negli ultimi anni ha dovuto imparare a difendere la propria democrazia da operazioni ostili di eccezionale intensità, questo è la Moldova.

L'ambasciatore Oleg Nica ha raccontato le campagne che hanno accompagnato il referendum costituzionale sull'integrazione europea del 2024 e le successive elezioni parlamentari del 2025.

L'esperienza moldava dimostra come la manipolazione informativa sia soltanto una componente di operazioni molto più articolate, che comprendono finanziamenti illeciti, tentativi di corruzione elettorale, sfruttamento delle tensioni economiche ed energetiche, utilizzo delle criptovalute e pressioni sui cittadini residenti all'estero.

Nel 2024, secondo i dati illustrati dall'ambasciatore, decine di milioni di dollari sono stati trasferiti attraverso circuiti finanziari collegati a una banca russa nell'ambito di un sistema di corruzione elettorale che ha coinvolto oltre 130mila persone.

Nel 2025 le autorità moldave hanno individuato schemi ancora più sofisticati di finanziamento illecito, anche attraverso le criptovalute.

Accanto al denaro, la paura. Quella di essere trascinati in guerra, di perdere la sovranità nazionale, di subire aumenti dei prezzi dell'energia. La prospettiva dell'adesione all'Unione europea è stata presentata persino come una minaccia alla religione ortodossa e alla famiglia tradizionale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla diaspora moldava, numerosa anche in Italia. Le operazioni di influenza hanno cercato di scoraggiare la partecipazione elettorale e di instillare dubbi sulla scelta europea anche tra cittadini che conoscono direttamente la realtà dell'Unione.

Nonostante queste pressioni, la Moldova ha dimostrato una notevole capacità di resistenza democratica. Una lezione importante anche per Paesi molto più grandi, dotati di maggiori risorse economiche e istituzionali.

Per Nica, il contrasto alle ingerenze deve comunque avvenire nel pieno rispetto della libertà di espressione e dello Stato di diritto. Non ogni critica costituisce disinformazione e non ogni opinione divergente rappresenta un'ingerenza straniera.

L'ambasciatore polacco Ryszard Schnepf ha invitato il pubblico a immaginare uno scenario apparentemente inverosimile.

Due Paesi europei confinanti, membri della stessa alleanza militare e protagonisti dello stesso progetto di integrazione, si ritrovano improvvisamente coinvolti in un contenzioso territoriale.

La notizia appare sul sito di una radio locale. A sostenerla c'è una nota diplomatica apparentemente autentica, completa di stemma ministeriale e firma. Sui social network iniziano a circolare commenti indignati, richieste di risarcimento, appelli a manifestare.

Non si tratta di fantascienza. Schnepf ha raccontato un'operazione che, attraverso la compromissione di un sito giornalistico e la diffusione di documenti contraffatti, aveva cercato di rappresentare la Polonia come un Paese intenzionato a rimettere in discussione i confini con un vicino alleato.

Una questione storica reale era stata utilizzata per costruire una crisi diplomatica inesistente.

La risposta tempestiva delle redazioni coinvolte e delle autorità dei due Paesi aveva consentito di limitare gli effetti della campagna. Ma cosa accadrebbe se un'operazione del genere venisse lanciata poche ore prima dell'apertura delle urne? Quanto tempo avrebbero i giornalisti per verificare le informazioni? E quanti elettori leggerebbero la smentita prima di votare?

Il vantaggio geopolitico per chi organizza queste campagne può essere enorme rispetto ai costi sostenuti. Indebolire la fiducia tra alleati, compromettere la capacità di assumere decisioni comuni in Europa, favorire la polarizzazione politica: risultati che possono essere perseguiti senza ricorrere a un confronto militare diretto.

Uno dei momenti più significativi del confronto a Palazzo Farnese è arrivato grazie a una domanda dal pubblico sulla crisi di fiducia nei confronti del giornalismo. Se una parte dei cittadini non crede più alle verifiche e alle smentite dei reporter, la responsabilità non può essere attribuita esclusivamente agli algoritmi, alle piattaforme o alle operazioni di propaganda straniera. Anche il sistema dell'informazione deve interrogarsi sulle proprie scelte.

Chiara Piotto ha ricordato le difficoltà incontrate da una parte dei media tradizionali nella transizione digitale, il ritardo con cui hanno presidiato i nuovi spazi dell'informazione e la difficoltà economica di sostenere un lavoro di verifica rigoroso. Antonio Talia ha sottolineato la necessità di recuperare la consapevolezza del valore delle competenze giornalistiche, di un mestiere che richiede preparazione, esperienza e tecnica.

Giovanna Pancheri ha citato il tema del falso equilibrio. La legittima esigenza di rappresentare una pluralità di opinioni non può tradursi nell'attribuire la stessa credibilità a una ricostruzione documentata dei fatti e a una teoria priva di fondamento. Una tentazione alla quale una parte dell'informazione televisiva italiana ha ceduto durante la pandemia e, successivamente, con la guerra in Ucraina.

Paradossalmente, l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa potrebbe restituire centralità ad alcune delle attività giornalistiche considerate superate nell'epoca dei social network. "L'AI non è una fonte primaria", ha ricordato Giorgio Rutelli, sottolineando il ruolo delle agenzie di stampa in un ecosistema in cui la produzione e la rielaborazione dei contenuti diventano sempre più automatizzate. Qualcuno deve continuare a raccogliere le informazioni originali, verificare i fatti, parlare con i protagonisti, essere presente nei luoghi in cui accadono le cose.

La giornata si è conclusa con la presentazione di uno strumento insolito per un incontro diplomatico: un videogioco.

Si chiama CLELIA, è stato ideato dall'Ambasciata di Francia in Italia e sviluppato dallo studio italiano We Are Muesli, con i suoi fondatori Claudia Molinari e Matteo Pozzi. Il lancio è previsto per gennaio 2027, nell'anno del settantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Presentato da Valentine Bouchachi-Besson, dell'ufficio stampa e comunicazione dell'ambasciata, il progetto immagina una sorta di French Response su scala europea.

I giocatori entrano a far parte di un team internazionale incaricato di contrastare le campagne di disinformazione contro l'Unione europea attraverso un ambiente digitale che riproduce chat e piattaforme social.

Sette enigmi mettono alla prova la capacità di individuare contenuti manipolati, ricostruire la provenienza delle informazioni e trovare risposte efficaci.

In uno degli esempi presentati a Palazzo Farnese, il giocatore deve recuperare attraverso una fonte fotografica l'immagine originale dalla quale è stata ricavata una rappresentazione ingannevole di un incontro tra leader europei. È sufficiente allargare l'inquadratura per comprendere come il significato attribuito alla fotografia sia completamente diverso dalla realtà.

Il progetto, destinato anche alle scuole, vuole utilizzare il linguaggio dei videogiochi per avvicinare i giovani ai valori europei, allo spirito critico e alla partecipazione civica.

All'inizio del dibattito, Mattia Caniglia aveva raccontato una favola africana. Di fronte a un incendio nella foresta, tutti gli animali cercano riparo. Soltanto un colibrì continua a volare verso le fiamme, trasportando nel becco una goccia d'acqua alla volta. Quando gli altri animali gli chiedono se davvero pensi di poter spegnere l'incendio, il colibrì risponde: "Io faccio la mia parte".

Un'immagine ripresa anche dagli autori di CLELIA al termine della giornata, e che sintetizza il senso dell'iniziativa di Palazzo Farnese. La difesa delle democrazie richiede investimenti pubblici, cooperazione internazionale, capacità tecnologiche, piattaforme responsabili e un giornalismo economicamente sostenibile, indipendente e rigoroso.

Richiede però anche qualcosa di meno delegabile: uno sforzo individuale da parte di ogni cittadino, dagli studenti ai pensionati, dai lavoratori ai vertici delle organizzazioni pubbliche e private. La consapevolezza di essere esposti quotidianamente a tentativi di manipolazione, la disponibilità a dedicare più tempo alla ricerca di fonti affidabili, a confrontare versioni diverse, a mettere in discussione persino le informazioni che confermano le proprie convinzioni.

Perché la libertà delle elezioni non si misura soltanto nella possibilità di entrare in una cabina elettorale senza condizionamenti. Si costruisce, giorno dopo giorno, nella libertà di formarsi un'opinione.

