Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "A noi interessa che il voto conti. Una legge elettorale più proporzionale, che dà più valore al singolo voto avvicina la gente". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Skytg24 live in Roma'.
**L. elettorale: Salvini, 'proporzionale avvicina la gente'**
17 ottobre, 2025 • 08:43
