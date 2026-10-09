

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - "Io sono arrivato domenica, ho giocato domenica la mia prima partita, però penso che abbiamo un'ottima squadra: finora in trasferta hanno avuto degli ottimi risultati e adesso dobbiamo cavalcare quest'onda di entusiasmo e cercare di far bene qua anche qua in casa, davanti ai nostri tifosi". Lo ha dichiarato Diego Kostner, giocatore del Milano Hockey Club, durante la visita con la stampa nella Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport su ghiaccio realizzata da Fondazione Fiera Milano in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che questa sera ospiterà la partita tra il Milano Hockey Club e l'Hockey Club Innsbruck, valida per il nono turno dell'Ice Hockey League. "Penso sia molto importante per l’hockey italiano avere una squadra qui a Milano", ha aggiunto Kostner. "L'entusiasmo è molto alto e lo è sempre stato. Anche quando ero giovane si vedeva sempre lo stadio pieno di tifosi, e avere una squadra professionistica in una città come Milano sarà sicuramente un bene per far crescere l'hockey in Italia".

