(Adnkronos) - Milano, 6 novembre 2024 - Kaspersky, che da sempre sostiene un approccio collaborativo alla lotta contro il cybercrime, ha collaborato all'operazione internazionale Synergia II di INTERPOL per eliminare le minacce informatiche come phishing mirato, ransomware e furto di informazioni. Questa operazione collettiva ha riunito partner del settore privato e forze dell'ordine dei 95 Paesi membri di INTERPOL, identificando oltre 100 sospetti, 41 dei quali sono stati arrestati.

Questa operazione rappresenta la continuazione di Synergia di INTERPOL, condotta tra settembre e novembre 2023, e finalizzata all’eliminazione delle infrastrutture malevole coinvolte in attacchi di phishing, malware e ransomware. Kaspersky ha supportato l'operazione condividendo i dati delle infrastrutture dannose identificate a livello mondiale.

Partendo dai risultati della precedente iniziativa, l'Operazione Synergia II si è svolta tra aprile e agosto 2024 in diversi Paesi di Europa, Africa e APAC. In questo modo sono stati identificati circa 30.000 indirizzi IP e server sospetti legati a minacce informatiche, di cui oltre il 75% è stato bloccato con successo. Inoltre, le forze dell'ordine hanno sequestrato 59 server e 43 dispositivi elettronici, tra PC, smartphone e hard disk, utilizzati per le attività cybercriminali.

Kaspersky ha contribuito all'operazione condividendo informazioni riguardanti i server di comando e controllo malevoli, i server malware e gli host infetti riconducibili alla distribuzione di malware IoT in diversi Paesi. Inoltre, sono stati condivisi con INTERPOL i dati associati alle botnet.

I risultati principali dell'operazione Synergia II:

• Hong Kong (Cina) – Disattivati 1.037 server collegati a servizi malevoli.

• Mongolia – Effettuate 21 perquisizioni domiciliari, il sequestro di un server e l'identificazione di 93 persone collegate ad attività cybercriminali.

• Macao (Cina) – Le autorità hanno messo offline 291 server.

• Madagascar – Identificati 11 individui che avevano legami con server illegali e sequestrati 11 dispositivi per ulteriori indagini.

• Estonia – Sequestrati più di 80 GB di dati dei server e attualmente le autorità stanno collaborando con l'INTERPOL per ulteriori analisi dei dati legati al phishing e al banking malware.

Neal Jetton, Cybercrime Directorate Director di INTERPOL, ha dichiarato: "La presenza globale della criminalità informatica richiede una risposta a livello internazionale, come dimostra il sostegno che i Paesi membri hanno fornito all'Operazione Synergia II. Insieme, non solo abbiamo smantellato le infrastrutture malevole, ma abbiamo anche evitato centinaia di migliaia di potenziali vittime. INTERPOL è orgogliosa di riunire un team eterogeneo di Paesi membri per combattere questa minaccia in continua evoluzione e rendere il nostro mondo un posto più sicuro”.

“Kaspersky è lieta di poter contribuire a iniziative che coinvolgono più soggetti per combattere il crimine informatico a livello internazionale”, ha commentato Yuliya Shlychkova, Vice-President of Public Affairs di Kaspersky. “La collaborazione tra aziende private e forze dell'ordine non solo rafforza le difese informatiche dei Paesi coinvolti, ma svolge anche un ruolo cruciale nel rafforzare le capacità di resilienza informatica internazionale. Grazie a questa partnership, stiamo migliorando gli standard di cybersicurezza e creando un progetto per un panorama digitale più sicuro a livello mondiale”.

Kaspersky ha contribuito attivamente alle operazioni dell'INTERPOL, di recente l'azienda ha, infatti, contribuito a contrastare gli schemi fraudolenti relativi ai Giochi Olimpici estivi del 2024. La cooperazione di Kaspersky con le forze dell'ordine internazionali sottolinea il suo impegno a combattere le minacce informatiche in modo collaborativo e responsabile. Grazie a partnership come queste, Kaspersky continua a innovare ed evolvere le proprie soluzioni di cybersecurity, garantendo una protezione proattiva contro le minacce informatiche e contribuendo a un futuro digitale più sicuro per tutti.

