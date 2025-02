- Milano, 13 febbraio 2025. Kaspersky ha recentemente aggiornato la soluzione Kaspersky Cloud Workload Security, con funzionalità avanzate che migliorano la sicurezza e il monitoraggio degli ambienti containerizzati. Questa nuova versione offre funzionalità di analisi forense migliorate e un ampliamento delle misure di sicurezza del runtime e dell'“orchestrator”, diventando così uno strumento fondamentale per le aziende che gestiscono grandi deployment di container su larga scala.

Il recente report di Kaspersky e ISG, “Alleviating Cloud Migration Difficulties with Robust Hybrid-Cloud and Container Security”, evidenzia la crescente dipendenza delle aziende dalle tecnologie cloud-native. Secondo il report, il 78% delle aziende impiega già queste tecnologie e il 43% prevede di utilizzarle nel corso dei prossimi due anni. Tuttavia, molte aziende continuano ad affrontare vari problemi di sicurezza. In particolare, il 60% degli intervistati ha segnalato difficoltà nell'identificare vulnerabilità e rischi attraverso la scansione continua, la quale potrebbe creare potenziali “punti ciechi”.

Per aiutare le aziende a superare queste difficoltà, Kaspersky ha ulteriormente potenziato la sua offerta Kaspersky Cloud Workload Security (Kaspersky CWS). L’aggiornamento introduce miglioramenti nelle funzionalità di analisi forense, consentendo una visione più dettagliata degli eventi di sistema. Questo permette ai team di sicurezza di individuare i rischi, le vulnerabilità, l’origine degli attacchi e di monitorare più rapidamente gli eventi successivi. Inoltre, la nuova funzionalità di monitoraggio delle operazioni sui file in runtime consente alle aziende di tracciare azioni come la creazione, la modifica, l’apertura e il salvataggio dei file, migliorando la visibilità sui potenziali rischi per la sicurezza.

Un altro importante aggiornamento riguarda l’analisi della sicurezza dell’orchestrator, che ora offre una panoramica completa dei problemi di sicurezza suddivisi per cluster e orchestrator. Questo miglioramento consente di approfondire diversi aspetti della sicurezza, come il controllo degli accessi, la configurazione dell’orchestrator, la gestione del networking, la sicurezza dei workload e la gestione delle informazioni riservate. Per rafforzare ulteriormente la protezione, l’aggiornamento introduce anche la funzionalità di protezione contro le minacce ai file per i nodi dell’orchestrator, garantendo un livello di sicurezza superiore per le infrastrutture critiche.

Kaspersky CWS supporta ora la profilazione automatica dei container in fase di esecuzione per rilevare comportamenti anomali all’interno di singoli container, gruppi e cluster. Questa novità semplifica la creazione di policy di sicurezza e aumenta il livello di protezione complessivo. Inoltre, la scalabilità di Kaspersky CWS è stata notevolmente migliorata: la soluzione è ora in grado di supportare deployment su migliaia di nodi, rendendola adatta alle grandi aziende che gestiscono ambienti containerizzati complessi.

Inoltre, l’aggiornamento ha anche introdotto un nuovo Light Agent per Windows all’interno di Kaspersky Hybrid Cloud Security (KHCS). Questo consente a Kaspersky Endpoint Security for Windows (KESW) di operare in modalità Light Agent, mantenendo la compatibilità con le funzionalità tradizionali del KESW Agent e migliorando la protezione degli ambienti cloud ibridi.

“Mentre le aziende continuano ad accelerare nell'adozione di tecnologie cloud-native, devono affrontare sfide sempre più impegnative per la protezione di ambienti cloud complessi. Il rilevamento delle minacce, l'analisi forense e la sicurezza del runtime devono evolversi in modo da stare al passo con le attuali minacce informatiche. Con questo aggiornamento, Kaspersky Cloud Workload Security rafforza la protezione, offrendo maggiore visibilità, rilevamento delle minacce e scalabilità. Il nostro obiettivo è fornire alle aziende gli strumenti necessari per proteggere in modo sicuro la propria infrastruttura cloud, garantendo al contempo efficienza e conformità in un ambiente digitale sempre più dinamico”, ha dichiarato Anton Rusakov-Rudenko, Senior Product Marketing Manager, Cloud & Network Security Product Line di Kaspersky.

