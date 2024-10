(Adnkronos) - Milano, 24 Ottobre 2024. Nel mondo dello sport, l'innovazione tecnologica sta cambiando radicalmente il modo in cui le squadre costruiscono le proprie rose. Un esempio emblematico è l'acquisto di Zirkzee, che ha colpito per la sua strategia basata sui dati.

Ricordate l’Arte di Vincere? Il film sul baseball in cui una squadra vince grazie a un'intelligente campagna acquisti basata sui dati dei giocatori?

Bene, sembra che il calcio stia seguendo lo stesso copione.

Secondo fonti di Calcio e Finanza, la startup K-Sport sta rivoluzionando con l’Intelligenza Artificiale il modo di analizzare le prestazioni dei calciatori. Questo sistema studia le caratteristiche di oltre 7.000 atleti professionisti in tutto il mondo.

Fondata da Mirko Marcolini, l'inventore di una tecnologia di analisi all'avanguardia, e da Albero Guidotti, un imprenditore con due exit di successo alle spalle, K-Sport ha realizzato un’Intelligenza Artificiale che valuta le capacità fisiche e le abilità tattiche dei giocatori creando un “indice di efficienza” che identifica i giovani talenti in modo scientifico.

A finanziare questa ambiziosa impresa c’è il fondo di Venture Capital Rialto, guidato da Simone Brunozzi, uno dei primi dipendenti di Amazon Web services con ruoli globali, e Stefano Quintarelli, pioniere di Internet e noto per avere inventato lo SPID. Ai due manager si è poi unito il noto banchiere Alessandro Profumo.

Il fondo Rialto sta supportando attivamente l’espansione internazionale di K-Sport anche grazie alla sua rete di advisor con esperienze globali. È infatti l'unico fondo italiano avviato con investimenti provenienti da importanti investitori californiani, in ragione del suo approccio tipico della Silicon Valley. Un nuovo approccio, di tipo americano, nel mercato europeo

Grazie all'analisi dei dati forniti da K-Sport, è stato possibile comprendere che il giovane talento Joshua Zirkzee (il Bologna lo acquistò dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro) fosse perfetto per il ruolo richiesto tanto da dimostrare il suo valore ed essere poi ceduto al Manchester United per 42,5 milioni di euro.Secondo fonti a conoscenza dei fatti, il sistema sarebbe stato utilizzato anche per la selezione di Fagioli e Locatelli, oggi giocatori nel giro della nazionale e titolari nella Juventus di Thiago Motta, e sarebbe adottato anche da Ancelotti per scovare giovane talenti per il Real Madrid.

Questo approccio, che unisce tecnologia e sport, sta dimostrando di avere un potenziale enorme nel supportare il processo di selezione dei talenti, tanto che molti procuratori si stanno avvicinando a K-Sport.

In un'epoca in cui i dati governano il nostro mondo, il calcio non può fare a meno di K-Sport per andare a scovare prima degli altri talenti a basso prezzo. La rivoluzione dei dati è appena iniziata e promette di cambiare il panorama sportivo per sempre.

Per maggiori informazioni

Fondo Rialto I EuVECA - Established by AVM Gestioni SGR Spa.

AVM Gestioni SGR S.p.A., Via Borgonuovo 14, 20121 Milan, Italy

Rialto SRL Operating office: Sestiere San Polo 2237, 30125 Venice, Italy

https://www.rialto.vc