(Adnkronos) - Milano, 28 ottobre 2024- JAKALA partecipa a Il Tempo della Salute 2024, iniziativa organizzata dal Corriere della Sera, che si svolgerà dal 14 al 17 novembre presso Palazzo Giureconsulti di Milano. In questo contesto unico, JAKALA contribuisce alla manifestazione con una soluzione innovativa: un Assistente Virtuale basato su Generative AI, pensato per migliorare l’esperienza dei partecipanti attraverso contenuti personalizzati.

Durante l’evento, i visitatori potranno testare in anteprima l’applicazione dell’Assistente Virtuale sia presso uno spazio dedicato che tramite un QR code dedicato e accessibile per i partecipanti che potranno quindi provare l’interazione con l’assistente, sperimentando in prima persona la fluidità e l’efficacia dell’intelligenza artificiale generativa sui contenuti dell'evento attuali e passati.

L’applicazione JAKALA è in grado di elaborare informazioni sugli interventi e le sessioni de Il Tempo della Salute, dal 2020 fino all’edizione di quest’anno.

Funzionalità chiave:

1. Interrogazione Programmata: Gli utenti potranno fare domande scritte o vocali riguardo al programma e agli appuntamenti in corso, e ricevere informazioni anche sulle passate edizioni dell’evento.

2. Contenuti Multimediali: L’assistente offrirà risposte sia testuali che video, individuando chi ha parlato, in quale anno, e il tema discusso, posizionando automaticamente il video al momento esatto dell’intervento.

Questa soluzione rappresenta un importante passo verso l’innovazione negli eventi dedicati alla salute e al benessere, offrendo ai partecipanti un servizio esclusivo per restare aggiornati e approfondire i temi di loro interesse trattati durante l’evento.

Il Tempo della Salute, organizzato dal Corriere della Sera, è una manifestazione di riferimento per il mondo della salute, con l’obiettivo di informare e coinvolgere il pubblico sui temi più rilevanti in ambito medico, scientifico e del benessere, riunendo esperti e professionisti del settore in un dibattito aperto.

JAKALA è un'azienda specializzata in dati, AI ed esperienze personalizzate, con un impatto significativo a livello globale. Con sede a Milano e uffici in tutto il mondo, JAKALA guida le aziende nella trasformazione digitale, con un focus sull'Intelligenza Artificiale. Fondata nel 2000 da Matteo de Brabant, JAKALA ha saputo sfruttare le opportunità della New Economy, registrando una crescita straordinaria. L'azienda è diventata una potenza europea, consolidando la sua posizione di leader nel panorama digitale, come evidenziato dall'investimento di Ardian nel 2021. Con un team di 3.000 professionisti, JAKALA serve oltre 900 clienti in più di 30 nazioni e ha un fatturato annuo superiore a 500 milioni di euro. Grazie a un team internazionale composto da talenti versatili e altamente qualificati, JAKALA continua a offrire soluzioni uniche e sartoriali, anticipando le sfide di un mercato in continua evoluzione. L’azienda persegue i suoi obiettivi con la ferma convinzione che il benessere dei suoi collaboratori e un impatto positivo sull'ambiente siano elementi essenziali per garantire una crescita sostenibile.

Per informazioni:

Ufficio Stampa JAKALA



fiore.fanelli@jakala.com





sarah.pirruccio@jakala.com