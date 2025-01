Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Aspetto gli amici del popolo delle Enews a Firenze, sabato prossimo, 11 gennaio. Ci sono tante cose da festeggiare insieme: i miei 50 anni sono solo la scusa per riunire un po’ di bella gente al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (accanto al casello di Firenze Sud). Tra le altre cose potremo aprire una bottiglia anche al proscioglimento di Open, non trovo posto migliore di Firenze per farlo. Ma dovremo parlare soprattutto di futuro". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Abbiamo molte idee per questo 2025 che ci aspetta e proveremo a fare un’agenda puntuale. E lanceremo una visione per il futuro dell’Italia: chi ci governa tira a campare senza un sogno per le prossime generazioni. Noi ci proveremo. Inutile dire che non c’è festa se non si mangia: ci aspetta quindi un pranzo tradizionale toscano. Pappa col pomodoro, ragù di cinta senese, il brunelleschiano peposo all’imprunetana, gelato tipico fiorentino. E voi direte: chi paga? Svelerò il nome del nostro finanziatore in diretta sabato. Ma nel frattempo se avremo cibo e vino toscano, vogliamo cantare (anche) napoletano. Ho letto infatti che nella mia città c’è stata una polemica nella notte di Capodanno perché a un giovane beneventano è stato impedito di cantare in napoletano. Proveremo a recuperare saldando il debito di riconoscenza che abbiamo tutti verso la musica napoletana", sottolinea Renzi.

"Ah, inutile dire che compiere 50 anni un po’ mi fa effetto eh… ho iniziato a scrivere le enews che ne avevo 25. Il tempo passa per tutti. E naturalmente tanti sono i pensieri. Penso ai volti degli amici che continuano a camminare insieme per costruire un’Italia più giusta. Ma penso anche ai volti degli amici che non ci sono più perché in questi 25 anni ci hanno lasciato per sempre. Ai loro volti va il primo pensiero commosso e grato. Perché per chi crede alle relazioni umane la politica è comunque una questione di volti prima ancora che di voti".