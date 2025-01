Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Giorgia Meloni è fortissima nel racconto mediatico. Del resto lei è ossessionata dal controllo della comunicazione: pensate che ci sono dei giornalisti che non mi invitano più in trasmissione da quando ho osato criticare la Premier. Un esempio? Nicola Porro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

Il leader di Iv, tra l'altro, parla dell'uscita de 'L'influecener': "Nel libro racconto ciò che larga parte dei media non ha il coraggio di scrivere e che una parte dell’opposizione non ha la forza di dire. In un sistema in cui tanti hanno paura della verità, ci vorrà pur qualcuno che non ha paura di far sentire la propria voce".

"Loro controllano la narrazione del Paese e impongono gli argomenti sulla base delle loro priorità. Ecco perché durante la conferenza stampa un giornalista la cui agenzia lavora e riceve soldi da Palazzo Chigi ha domandato alla Premier se lei 'calpesta le formiche' e nessuno ha chiesto nulla di pensioni, liste d’attesa, stipendi e salari", prosegue Renzi che tra l'altro aggiunge: "Viviamo in un Paese anestetizzato dal racconto di Palazzo Chigi. Serve qualcuno che suoni la sveglia".