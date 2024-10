Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Oggi il Movimento Cinque Stelle mi attacca perché sono spesso all’estero per le conferenze. Dati ufficiali di presenza in Aula: Conte 26% dei voti, Renzi 54% dei voti. Fossi un grillino, parlerei di altro, no?". Così Matteo Renzi sui social.